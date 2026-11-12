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Ragusa, contributi per tornare a vivere in centro storico: le risposte ai dubbi

Ragusa, contributi per tornare a vivere in centro storico: le risposte ai dubbi

12 Nov 2026 18:22
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Dopo le molte richieste di chiarimenti, il Comune di Ragusa ha pubblicato sul suo sito le faq sul bando per il recupero dell’edilizia abitativa nel centro storico. L’avviso punta a riportare residenti nel cuore della città, valorizzare il patrimonio edilizio e frenare degrado e spopolamento, con contributi ai privati che vogliono ristrutturare immobili a uso esclusivamente residenziale dentro il perimetro del centro storico fissato dalla legge regionale 61 del 1981.

Chi può chiedere il contributo

Bisogna essere maggiorenni, proprietari dell’immobile oppure avere firmato un preliminare di acquisto, impegnandosi a comprare entro 90 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie. E bisogna prendere la residenza nella casa ristrutturata e mantenerla per almeno cinque anni dal certificato finale di conformità dei lavori.

Quanto si può ottenere

Per il recupero degli interni il contributo copre fino al 30% dei costi effettivamente sostenuti e documentati, con un massimo di 35 mila euro al netto dell’Iva. Per prospetti e coperture la quota è sempre del 30%, con un tetto di 20 mila euro per l’edilizia di base, i palazzetti e la residenziale moderna (tipologie TA, TB, TC, TD e TG) e di 25 mila euro per i palazzi (tipologia TE).

Chi lo chiede può ottenere un anticipo del 30% del contributo ammesso, dopo un sopralluogo del funzionario incaricato e la comunicazione di inizio lavori, presentando una garanzia fideiussoria.

Domande entro il 30 novembre

Le domande vanno inviate solo in formato digitale, via Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.it, entro il 30 novembre 2026: fa fede la data di arrivo al protocollo. I moduli vanno compilati in ogni parte e completati con i documenti chiesti dagli articoli 8 e 11 del regolamento. Per informazioni c’è l’Ufficio Centro storico: 0932 676798, 0932 676789, centrostorico@comune.ragusa.it.

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Cinzia Vernuccio
Cinzia Vernuccio è giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1991. Vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel mondo dell'informazione, maturata principalmente nel settore televisivo e della cronaca locale. Per oltre venticinque anni ha fatto parte della redazione di Video Mediterraneo, seguendo quotidianamente l'attualità, la cronaca, la politica e gli eventi del territorio ibleo. Negli anni Novanta ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, occupandosi della cronaca della provincia di Ragusa. Nel corso della sua carriera ha inoltre presentato numerosi eventi istituzionali, culturali e di spettacolo in provincia di Ragusa e, negli ultimi anni, ha collaborato come corrispondente per diverse testate giornalistiche online, raccontando con particolare attenzione la cronaca e la vita amministrativa del territorio. Ha maturato anche una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, curando uffici stampa di eventi e di personalità politiche del territorio ibleo. Conoscitrice delle dinamiche locali, continua a seguire quotidianamente le notizie della provincia di Ragusa con uno stile improntato alla chiarezza, all'approfondimento e al contatto diretto con il territorio.