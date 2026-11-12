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Ragusa, contributi per tornare a vivere in centro storico: le risposte ai dubbi
12 Nov 2026 18:22
Dopo le molte richieste di chiarimenti, il Comune di Ragusa ha pubblicato sul suo sito le faq sul bando per il recupero dell’edilizia abitativa nel centro storico. L’avviso punta a riportare residenti nel cuore della città, valorizzare il patrimonio edilizio e frenare degrado e spopolamento, con contributi ai privati che vogliono ristrutturare immobili a uso esclusivamente residenziale dentro il perimetro del centro storico fissato dalla legge regionale 61 del 1981.
Chi può chiedere il contributo
Bisogna essere maggiorenni, proprietari dell’immobile oppure avere firmato un preliminare di acquisto, impegnandosi a comprare entro 90 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie. E bisogna prendere la residenza nella casa ristrutturata e mantenerla per almeno cinque anni dal certificato finale di conformità dei lavori.
Quanto si può ottenere
Per il recupero degli interni il contributo copre fino al 30% dei costi effettivamente sostenuti e documentati, con un massimo di 35 mila euro al netto dell’Iva. Per prospetti e coperture la quota è sempre del 30%, con un tetto di 20 mila euro per l’edilizia di base, i palazzetti e la residenziale moderna (tipologie TA, TB, TC, TD e TG) e di 25 mila euro per i palazzi (tipologia TE).
Chi lo chiede può ottenere un anticipo del 30% del contributo ammesso, dopo un sopralluogo del funzionario incaricato e la comunicazione di inizio lavori, presentando una garanzia fideiussoria.
Domande entro il 30 novembre
Le domande vanno inviate solo in formato digitale, via Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.it, entro il 30 novembre 2026: fa fede la data di arrivo al protocollo. I moduli vanno compilati in ogni parte e completati con i documenti chiesti dagli articoli 8 e 11 del regolamento. Per informazioni c’è l’Ufficio Centro storico: 0932 676798, 0932 676789, centrostorico@comune.ragusa.it.
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