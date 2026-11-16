Mail minatorie, minacce al cibo delle mense: nel Ragusano niente sgomberi automatici

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Non si ferma l’ondata di messaggi minatori indirizzati alle scuole italiane. Oggi, lunedì 16 novembre, nuovi istituti hanno ricevuto una terza mail, ancora più inquietante delle precedenti: non viene annunciata soltanto la presenza di una bomba, ma si sostiene anche che il cibo destinato alle mense scolastiche sarebbe stato contaminato.

Una nuova escalation nei contenuti, dunque, ma non nella risposta delle istituzioni. Dopo il caos provocato dalla prima ondata dell’11 novembre, già con il secondo invio massivo del giorno successivo il Governo aveva infatti definito una linea più selettiva: una mail seriale, da sola, non è sufficiente per evacuare una scuola.

Ed è proprio questa linea che viene applicata anche oggi: le segnalazioni vengono vagliate, ma in assenza di elementi concreti ulteriori rispetto al semplice arrivo del messaggio non scatta automaticamente lo sgombero degli edifici.

La nuova minaccia: bomba e cibo contaminato

Il nuovo messaggio mantiene la firma già comparsa nelle precedenti comunicazioni, quella di Mikhail Andropov, o delle iniziali “M.A.”.

Nel testo si sostiene che sarebbe stato collocato un ordigno nell’edificio scolastico, destinato a esplodere entro pochi minuti. Ma questa volta compare anche un elemento nuovo e particolarmente sensibile perché coinvolge direttamente bambini e famiglie: chi scrive afferma che sarebbe stato reclutato un dipendente della mensa per contaminare cibo e provviste con sostanze tossiche.

Le ricostruzioni diffuse nelle ultime ore parlano del riferimento a sostanze come azoturo di sodio e cianuro di potassio.

Non risulta però alcuna conferma che alimenti siano stati realmente contaminati. Si tratta, allo stato attuale, del contenuto di una mail minatoria e non di un pericolo accertato.

La svolta era già arrivata con la seconda ondata

Il punto decisivo è proprio questo.

La prima grande ondata dell’11 novembre aveva portato all’evacuazione di numerosi istituti in tutta Italia, anche in provincia di Ragusa, con studenti e personale fatti uscire precauzionalmente dagli edifici mentre le forze dell’ordine procedevano ai controlli.

Il giorno dopo, 12 novembre, arrivò una seconda massiccia serie di messaggi. A quel punto Palazzo Chigi e il Ministero dell’Istruzione intervennero dando indicazioni più precise.

La regola stabilita è che, in assenza di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di una mail massiva, non si debba procedere automaticamente all’evacuazione.

Resta invece al Prefetto, sulla base delle informazioni disponibili e del raccordo con le forze dell’ordine, la possibilità di disporre lo sgombero quando emergano elementi specifici tali da configurare un rischio effettivo.

Il nuovo orientamento ebbe effetti già nella seconda giornata: su migliaia di scuole raggiunte dalle minacce, solo una quota limitata venne evacuata.

Cosa succede adesso quando arriva una mail

La nuova gestione distingue quindi tra un messaggio manifestamente seriale e una minaccia accompagnata da elementi concreti.

Se la stessa comunicazione viene inviata indiscriminatamente a un gran numero di destinatari, con contenuti identici o sostanzialmente analoghi, viene trattata nell’ambito dell’attacco massivo.

Diverso sarebbe il caso in cui, insieme alla mail, emergessero elementi specifici: un oggetto sospetto nell’edificio o nelle vicinanze, anomalie rilevate dalle telecamere, movimenti insoliti o altre circostanze capaci di rendere concretamente plausibile la minaccia.

In sintesi: la segnalazione non viene ignorata, ma non si svuotano automaticamente le scuole.

Nel Ragusano le evacuazioni della prima ondata

Anche la provincia di Ragusa era stata direttamente coinvolta nei primi allarmi.

Scuole erano state evacuate a Ragusa, Vittoria, Santa Croce Camerina, Pozzallo e Ispica, mentre le forze dell’ordine procedevano alle verifiche.

A Santa Croce Camerina il sindaco Peppe Dimartino aveva poi comunicato che i controlli non avevano fatto emergere situazioni di pericolo. Anche a Ragusa l’amministrazione comunale aveva seguito l’emergenza in stretto contatto con Questura e dirigenti scolastici.

Se una nuova mail analoga dovesse raggiungere oggi gli istituti iblei, il quadro operativo sarebbe quindi diverso da quello dell’11 novembre: non scatterebbe automaticamente l’evacuazione soltanto per la ricezione del messaggio.

Antoci porta il caso delle minacce ibride in Europa

Sul fronte istituzionale interviene anche l’europarlamentare siciliano Giuseppe Antoci, che ha presentato un’interrogazione alla Commissione europea sulle recenti minacce che hanno interessato scuole, aeroporti e altre infrastrutture.

Antoci chiede l’istituzione di un meccanismo europeo di allerta e intervento rapido, attraverso un coordinamento tra ENISA ed Europol, per rafforzare la risposta agli attacchi ibridi e la protezione delle infrastrutture strategiche.

Secondo l’eurodeputato, episodi di questo tipo non possono essere considerati esclusivamente come fatti isolati, ma vanno letti nel quadro più ampio delle minacce informatiche e delle azioni di disturbo che nelle ultime settimane hanno interessato diversi Paesi europei.

Il nodo resta evitare il caos senza sottovalutare il rischio

Dopo tre ondate di messaggi, la questione non riguarda più soltanto l’individuazione di chi li invia.

Le indagini proseguono per risalire ai responsabili delle mail, ma parallelamente Governo e forze dell’ordine stanno cercando di impedire che un singolo mittente, attraverso migliaia di messaggi inviati contemporaneamente, riesca ogni volta a bloccare lezioni, mobilitare centinaia di pattuglie e creare il caos davanti alle scuole.

La terza mail alza ulteriormente il livello della paura, arrivando a evocare perfino il cibo servito nelle mense.

Finora, però, non risultano né ordigni né alimenti realmente contaminati.

Ed è proprio sul confine tra prudenza e capacità di non farsi paralizzare da minacce seriali che si sta giocando la risposta delle istituzioni.

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