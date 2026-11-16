Modica, la Gustav Holst Wind Symphony incide un album di Jack Stamp: esce nel 2027

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Tre giorni di registrazioni a Modica per un CD commissionato dal compositore, direttore d’orchestra e didatta statunitense Jack Stamp alla Gustav Holst Wind Symphony, l’orchestra di fiati del territorio ibleo diretta dal professor Mirko Caruso. L’album raccoglierà dieci composizioni inedite di Stamp, sarà pubblicato nel 2027 e presentato alla Midwest Clinic di Chicago.

Secondo i promotori, è la prima volta che un’orchestra di fiati italiana registra su commissione un intero album dedicato alle composizioni di un autore statunitense, destinato alla produzione di una casa discografica americana.

La commissione nasce dall’incontro tra Jack Stamp e l’orchestra in occasione del Concorso Internazionale di Direzione d’Orchestra Frederick Fennell. In quella occasione Stamp ha conosciuto da vicino la realtà musicale modicana e ne ha apprezzato il livello esecutivo, la preparazione e il valore artistico: da qui la scelta di affidare proprio alla Gustav Holst Wind Symphony la registrazione di un progetto discografico dedicato alla sua produzione.

Il compositore è stato presente a Modica durante le tre giornate di registrazione e ha seguito personalmente il lavoro artistico e interpretativo dell’orchestra, con il supporto tecnico dell’ingegnere audio Benjamen Blasko, incaricato delle registrazioni.

Tra i dieci brani del CD c’è anche “Afternoon Cappuccino”, composizione inedita che Stamp ha dedicato all’Orchestra di Fiati del Liceo Musicale “G. Verga” di Modica e al suo direttore, Mirko Caruso.

La Gustav Holst Wind Symphony è composta da docenti e studenti del territorio ibleo ed è nata da un progetto promosso dal Liceo Musicale “G. Verga” di Modica, con l’obiettivo di valorizzare professionalità e talenti musicali del territorio e creare occasioni di crescita e confronto per musicisti, docenti, studenti ed ex studenti, molti dei quali oggi proseguono gli studi nei Conservatori.

La registrazione è stata realizzata con il supporto del Liceo Musicale “G. Verga” e della Fondazione Teatro Garibaldi. La presentazione ufficiale dell’album è prevista alla prossima edizione della Midwest Clinic di Chicago, appuntamento internazionale dedicato alla musica che ogni anno richiama negli Stati Uniti compositori, direttori, musicisti, docenti, editori e operatori del settore da tutto il mondo.

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