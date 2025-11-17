Da USA, Ucraina e Cina: Modica ha accolto i direttori d’orchestra per il premio Fennell

Modica si conferma polo di riferimento per la musica colta internazionale. Dal 14 al 16 novembre, infatti, la città ha ospitato la IV edizione del Concorso Internazionale per Direttori d’Orchestra Fiati “Frederick Fennell”, evento organizzato dal Liceo Musicale “G. Verga” con il supporto della Fondazione Teatro Garibaldi e il patrocinio del Comune di Modica.

Un appuntamento che, anno dopo anno, accresce il suo prestigio: per questa edizione sono arrivati 30 direttori d’orchestra professionisti provenienti da Stati Uniti, Asia, Europa ed Est Europa, riuniti nella città barocca per contendersi il prestigioso trofeo dedicato al leggendario direttore americano Frederick Fennell.

La competizione: tre fasi per una sfida di altissimo livello

Il concorso si è articolato in tre fasi – eliminatoria, semifinale e finale – ognuna con prove di direzione su repertori differenti e con ensemble orchestrali specifici: eliminatoria con l’Ensemble da Camera di Fiati e Percussioni, semifinale con l’Orchestra di Fiati del Liceo Musicale “G. Verga”, finale con la prestigiosa Gustav Holst Wind Symphony.

Un’intera filiera musicale iblea è stata coinvolta: professionisti, docenti, musicisti delle province vicine e giovani talenti formatisi proprio al Liceo Musicale modicano, oggi iscritti ai Conservatori siciliani.

Direzione artistica e partner internazionali

Direttore artistico dell’evento è il prof. Mirko Caruso, docente di clarinetto e responsabile del Progetto Orchestra del Liceo Musicale “Verga”.

A conferma del prestigio crescente del concorso, anche il supporto di sponsor di rilevanza mondiale come: PaGu Batons (USA), che ha realizzato una copia fedele e personalizzata della storica bacchetta utilizzata da Frederick Fennell; Mulph Musical Editions, nota casa editrice specializzata in musica per fiati.

Una giuria di fama mondiale

La giuria, di altissimo profilo, è stata presieduta dal maestro Lorenzo Della Fonte, affiancato da: Jack Stamp – compositore e didatta statunitense, Miguel Etchegoncelay – presidente WASBE e docente a Strasburgo, Andrea Gasperin – direttore d’orchestra e docente internazionale.

Una commissione che testimonia il respiro globale dell’iniziativa.

La finale e i vincitori

I tre direttori che hanno raggiunto la finale, svoltasi domenica 16 novembre al Teatro Garibaldi, sono stati: Vikulov Oleksii – Ucraina, Lin Kristin Hwan – Stati Uniti, Yip Yuk-Chuen – Cina.

Al termine di un concerto di altissima qualità, la giuria ha decretato i vincitori:

Podio 2024 del Concorso “Frederick Fennell”

Vikulov Oleksii (Ucraina) – Vincitore del trofeo, Lin Kristin Hwan (USA), Yip Yuk-Chuen (Cina).

Un risultato che conferma l’elevato livello artistico dei partecipanti e il valore internazionale del concorso.

