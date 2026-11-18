Vittoria, operato al Guzzardi chiede i danni all’Asp: il caso al Tribunale di Ragusa

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Una frattura al braccio curata in sala operatoria all’ospedale Guzzardi di Vittoria, poi un nuovo problema alla stessa mano e, alla fine, una richiesta di risarcimento. La vicenda è ora davanti al Tribunale di Ragusa, e l’Asp ha deciso di difendersi

Dall’incidente alla richiesta di risarcimento

Tutto comincia con un incidente stradale avvenuto nel 2024. Il paziente, che aveva riportato diverse lesioni, era stato ricoverato al Guzzardi e operato per ridurre e fissare una frattura del radio sinistro. Nei controlli successivi, però, era emersa una lussazione trapezio-metacarpale della mano sinistra, cioè lo spostamento dell’articolazione alla base del pollice. Per quel problema l’uomo si è sottoposto a un secondo intervento in un’altra struttura sanitaria.

Nel novembre 2025 all’Asp è arrivata la richiesta di risarcimento. Secondo il paziente, l’intervento e il percorso di cure successivo presenterebbero profili di responsabilità sanitaria, collegati alla comparsa della lussazione. È una contestazione di parte: nessuna responsabilità, a oggi, è stata accertata.

La visita mancata e i pareri dell’Azienda

L’Azienda sanitaria aveva avviato un’istruttoria: ha raccolto la documentazione clinica e ha fissato una visita medico-legale. A quella visita, tuttavia, il paziente non si è presentato, e gli accertamenti non si sono potuti completare.

A luglio è quindi arrivato il ricorso per accertamento tecnico preventivo, previsto dall’articolo 696-bis del codice di procedura civile. In pratica, un consulente nominato dal giudice esamina il caso e prova a far conciliare le parti prima di un’eventuale causa. La legge Gelli-Bianco del 2017, lo prevede come passaggio preliminare nelle liti sulla responsabilità sanitaria. Il Tribunale di Ragusa ha fissato l’udienza di comparizione delle parti al 9 dicembre.

Nel frattempo l’Asp ha raccolto due pareri. Il medico legale aziendale ha osservato che la documentazione disponibile non consente di accertare il danno lamentato e che la visita mancata ha impedito di completare le verifiche. Una relazione specialistica di fine agosto, inoltre, conclude per l’appropriatezza dell’intervento chirurgico, senza elementi sufficienti, allo stato, per parlare di responsabilità sanitaria. Per l’Azienda ci sono quindi le basi per costituirsi e contrastare la richiesta.

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