Morte di una donna: nessuna responsabilità per quattro medici del Maggiore di Modica
15 Ott 2025 08:19
Tre medici e un primario dell’ospedale Baglieri-Maggiore di Modica erano stati indagati per omicidio colposo. Tutti comparsi davanti al giudice per le indagini preliminari, il primario aveva scelto il rito abbreviato ed è stato assolto, mentre per i tre medici è stato disposto il non luogo a procedere. Per tutti la formula utilizzata è “perché il fatto non sussiste”. L’udienza è stata celebrata ieri mattina davanti al gip Elio Manenti; anche il pubblico ministero Gaetano Scollo aveva chiesto l‘assoluzione per il primario e il non luogo a procedere per i medici. I fatti sono antecedenti a giugno del 2022 quando era deceduta una donna di 60 anni. L’ipotesi accusatoria, nella sostanza, imputava ai medici (assistiti dagli avvocati Giuseppe Pellegrino, Salvatore Rustico, Gianluca Gulino e Paolo Pileri) di avere “anticipato significativamente la morte” della signora che aveva un pregresso oncologico, non approfondendo con esami e consulenze oncologiche in quattro ricoveri dal 2019 al 2021, l’analisi per una eventuale ricomparsa della malattia, “in violazione delle raccomandazioni contenute nelle linee guida internazionali e delle buone pratiche clinico assistenziali”.
