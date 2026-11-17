Sto a Ragusa, 8 mila euro a chi apre nel centro storico: domande entro il 17 dicembre

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Fino a 8 mila euro a fondo perduto per chi apre un’attività nel centro storico di Ragusa superiore. Torna il bando «Sto a Ragusa», edizione 2026: le domande si presentano dal 17 novembre fino al 17 dicembre, soltanto con posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.it.

Il via libera è arrivato con la determina del Settore Sviluppo economico del Comune di Ragusa numero 86 del 13 novembre (registro generale 6537), pubblicata all’albo pretorio il 17 novembre. L’atto dà seguito alla delibera con cui la Giunta, l’11 novembre, ha deciso di riproporre il progetto anche per quest’anno. Sul piatto ci sono 24 mila euro, già impegnati nel bilancio 2026.

Quanto si ottiene e chi può partecipare

Il contributo copre fino al 60 per cento delle spese, con un tetto di 8 mila euro, per progetti da almeno 15 mila euro. Possono chiederlo le nuove imprese, anche in forma di cooperativa o consorzio, e quelle già esistenti che vogliono crescere: in questo caso serve un ampliamento dei locali, non basta un semplice trasferimento di sede. L’impresa deve avere sede legale e operativa nel territorio comunale e restare aperta nel centro storico per almeno tre anni.

Il bando di quest’anno guarda anche ai liberi professionisti con lo studio in centro, che vengono equiparati alle imprese: dai social media manager ai commercialisti, dagli architetti ai fisioterapisti e ai nutrizionisti. Tra le attività ammesse ci sono poi B&B, alberghi e agenzie di viaggio, imprese culturali, bar, gelaterie, pasticcerie, ristoranti e le «ghost kitchen», le cucine che lavorano solo per le consegne a domicilio. L’obiettivo, scrive il Comune nell’avviso, è trasformare il centro storico in un «distretto creativo e dei servizi». Restano esclusi, tra gli altri, sexy shop, armerie, negozi a prezzo unico, scommesse e case da gioco, call center e compro oro.

Le strade del perimetro

Il contributo vale solo per le attività che si insediano dentro un perimetro preciso: piazza del Popolo, viale Tenente Lena, viale del Fante, via Palermo, via Padre Anselmo da Ragusa, via Sacerdote Di Giacomo, via delle Palme, via Mariannina Schininà, via SS. Salvatore, via Gagini, via Generale Cadorna, via Luciano Nicastro, via Armando Diaz, via San Vito, corso Italia, via Scuole, piazza Carmine, via Carlo Alberto dalla Chiesa, ponte Papa Giovanni XXIII, via San Giuliano, via C. Albero, via Marsala, via Vittorio Emanuele Orlando, via Suor Maria Boscarino e viale Leonardo da Vinci.

Come si presenta la domanda

Alla Pec, con l’oggetto «STO A RAGUSA 2026», vanno allegati in Pdf il modulo di domanda, il modulo di descrizione del progetto con il budget, un documento d’identità e la prova che il locale è disponibile, anche solo un impegno scritto del proprietario. Ogni richiedente può presentare una sola domanda. Bando e moduli si scaricano dal sito del Comune; per informazioni il responsabile del procedimento è Vincenzo Occhipinti, del Settore Sviluppo economico (0932 676466).

Le domande riceveranno fino a 100 punti: fino a 30 per le nuove imprese di disoccupati e inoccupati, fino a 25 per l’imprenditoria giovanile tra i 18 e i 35 anni e i nuovi posti di lavoro, fino a 15 per la valorizzazione della cultura, dell’enogastronomia e dell’artigianato tipico, fino a 10 per il risparmio energetico, fino a 10 per i servizi utili a chi frequenta il centro, come baby parking, deposito bici o coworking, e fino a 10 per l’anzianità di iscrizione al Registro delle imprese. I soldi arrivano a rate: un anticipo del 30 per cento con fideiussione, oppure in base agli stati di avanzamento delle spese.

Tre contributi pieni

Con 24 mila euro a disposizione, a contributo pieno si finanziano tre progetti. Il Comune si riserva di aggiungere altre risorse per scorrere la graduatoria. Anche lo scorso anno i progetti premiati erano stati tre, da 8 mila euro ciascuno: un risultato che, come avevamo raccontato, faceva chiedere quanto possa incidere davvero il bando «Sto a Ragusa» su un centro storico segnato da saracinesche abbassate e locali sfitti.

Il bando per le imprese si affianca a quello per tornare ad abitare in centro, con contributi fino a 60 mila euro per il recupero delle case, mentre per il centro storico di Ragusa è in discussione anche la variante al piano, presentata in tre incontri pubblici.

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