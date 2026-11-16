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Sisma ’90, Ragusa e Siracusa convocano il Tavolo sui rimborsi fiscali il 23 novembre

Sisma ’90, Ragusa e Siracusa convocano il Tavolo sui rimborsi fiscali il 23 novembre

16 Nov 2026 20:24
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I presidenti dei Liberi Consorzi Comunali di Siracusa e Ragusa, Michelangelo Giansiracusa e Maria Rita Schembari, hanno convocato per lunedì 23 novembre, alle 9.30, in videoconferenza, un Tavolo tecnico interprovinciale dedicato alla questione del Sisma ’90 e ai rimborsi fiscali ancora attesi da numerosi cittadini e imprese.

All’incontro sono stati invitati i parlamentari nazionali delle province di Siracusa, Ragusa e Catania, i rappresentanti delle istituzioni locali, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e i rappresentanti dei contribuenti interessati.

L’iniziativa si inserisce nel percorso già avviato al Ministero dell’Economia e delle Finanze con il Tavolo tecnico ministeriale, al quale hanno partecipato anche i rappresentanti dei Liberi Consorzi di Siracusa e Ragusa e della Città Metropolitana di Catania. L’obiettivo è rafforzare il coordinamento tra le istituzioni, approfondire le questioni ancora aperte e individuare iniziative condivise per arrivare a soluzioni concrete.

«Abbiamo già partecipato attivamente ai lavori del Tavolo ministeriale e intendiamo dare continuità a quel percorso – dichiarano congiuntamente Giansiracusa e Schembari –. La questione del Sisma ’90 richiede un impegno unitario, al di là delle appartenenze politiche, per arrivare finalmente a risposte concrete per i cittadini e le imprese dei nostri territori».

Il Tavolo del 23 novembre sarà l’occasione per condividere lo stato dell’arte e concordare le successive iniziative da sottoporre al Governo nazionale e agli organismi competenti.

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Michele Barbagallo
Giornalista e professionista della comunicazione, scrive per RagusaOggi occupandosi di cronaca, attualità, politica e temi legati al territorio. Collabora anche con altre testate giornalistiche, tra cui La Sicilia, e ha collaborato con VideoMediterraneo e Antenna Sicilia. Affianca all'attività giornalistica una lunga esperienza nella comunicazione e nelle relazioni con i media, curando uffici stampa e progetti di comunicazione per enti, imprese e iniziative culturali. È cofondatore di MediaLive, agenzia di comunicazione con sede a Ragusa.