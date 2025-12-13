Sisma ’90, 35 anni dopo: parlamentari chiedono il completamento dei rimborsi per Siracusa, Ragusa e Catania

A trentacinque anni dal terremoto del 1990, parlamentari e cittadini si sono ritrovati al complesso Gabriele Alicata di Carlentini per il convegno “Sisma ’90 – 35 anni dopo”. L’evento ha visto la partecipazione del parlamentare del Movimento 5 Stelle Filippo Scerra e del senatore del Pd Antonio Nicita, che hanno sottolineato la necessità di completare i rimborsi alle persone colpite dal sisma.

Scerra e Nicita hanno ricordato che, grazie all’impegno parlamentare e alla collaborazione con l’Associazione Sisma 90, si è riusciti a garantire il rimborso alla quasi totalità dei cittadini che avevano presentato domanda entro il 2010. Tuttavia, molti beneficiari che per motivi vari non hanno potuto rispettare i termini previsti restano esclusi.

“Dopo il terremoto del 1990, lo Stato fece una promessa ai cittadini delle province di Siracusa, Ragusa e Catania. Oggi quella promessa deve essere mantenuta fino in fondo”, hanno affermato i parlamentari. Hanno aggiunto che si tratta di un principio di giustizia ed equità: chi ha subito un danno merita lo stesso trattamento, indipendentemente dai termini burocratici.

L’appello conclusivo è chiaro: servono istituzioni e territorio uniti per chiudere definitivamente una vicenda lunga 35 anni. Nei prossimi mesi, i parlamentari confidano possano arrivare ulteriori notizie positive per chi ancora attende il rimborso.

