Ragusa, il centro storico cambia regole: tre incontri pubblici sulla variante al piano

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Il futuro del centro storico di Ragusa passa da tre incontri pubblici. Prende il via la fase di concertazione sulla variante al Piano particolareggiato esecutivo del Centro storico: cittadini, associazioni, professionisti, sindacati e imprese sono invitati a tre giornate di confronto sugli obiettivi e sugli indirizzi del progetto. Gli incontri si terranno nell’auditorium del Centro commerciale culturale, in via Giacomo Matteotti 61.

Il calendario

Venerdì 13 novembre, ore 18 : ordini professionali, enti pubblici come Soprintendenza e Genio civile, partiti e movimenti civici;

: ordini professionali, enti pubblici come Soprintendenza e Genio civile, partiti e movimenti civici; Venerdì 20 novembre, ore 18 : mondo produttivo, associazioni di categoria e sindacati;

: mondo produttivo, associazioni di categoria e sindacati; Martedì 24 novembre, ore 18: cittadinanza attiva, associazioni sportive e Terzo settore, dalle organizzazioni di volontariato alle imprese sociali e agli enti filantropici.

Dopo questi tre appuntamenti ne seguiranno altri direttamente nei quartieri interessati, annuncia l’assessore all’Urbanistica Gianni Giuffrida: «La variante è uno strumento strategico che ci permetterà di aggiornare la pianificazione alle reali necessità del territorio, coniugando la doverosa tutela del nostro patrimonio architettonico con la modernizzazione e la riqualificazione funzionale degli spazi».

«Il centro storico è memoria e futuro di Ragusa – dice il sindaco Giuseppe Cassì –. Il coinvolgimento diretto di chi vive, frequenta e investe in queste aree è fondamentale. Vogliamo trasformare le regole urbanistiche in leve concrete per rilanciare la vivibilità, il commercio e l’attrattività dei nostri quartieri più antichi».

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