Modica, Forza Italia pensa già al dopo Monisteri: spunta il nome di Carpentieri

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A Modica Forza Italia comincia a ragionare sul dopo Monisteri. Secondo quanto riferisce l’emittente televisiva Videoregione, in un articolo a firma di Chiara Scucces, tra i nomi indicati come possibili candidati alla successione a Palazzo San Domenico, alle amministrative del 2028, c’è quello dell’assessore Mommo Carpentieri, “figura di peso della squadra azzurra in giunta” viene definito. L’articolo giornalistico appare come una sorta di vaticinio provenendo proprio da una testata appartenente alla famiglia del commissario azzurro, On. Nino Minardo. Si parla di un’ipotesi “ancora tutta da costruire”, ma che dice molto sul futuro della sindaca Maria Monisteri Caschetto.

Lo scenario emerge dalla trasferta modicana proprio del commissario regionale di Forza Italia, Nino Minardo, che ha riunito il neo commissario provinciale Gianni Occhipinti, i vertici locali del partito e gli assessori di riferimento delle giunte cittadine. Un incontro che, secondo Videoregione, appunto ben informata sulle vicende politiche soprattutto azzurre, ha già disegnato la mappa politica di Forza Italia in provincia di Ragusa in vista delle prossime scadenze elettorali.

La fiducia per finire la legislatura, il nodo della ricandidatura

Per Videoregione la posizione di Monisteri «resta salda» e la sindaca gode della piena fiducia dei vertici azzurri per completare la legislatura. Ma è proprio questo il punto: si parla di arrivare alla fine del mandato, non di un secondo. Nessuno lo dice in modo esplicito, eppure il fatto che il partito ragioni già sulla successione lascia intendere che Maria Monisteri non sarà la candidata sindaca alle prossime comunali.

Non è un passaggio scontato. Monisteri è al primo mandato e in politica, di regola, chi ha guidato la città per una legislatura si ricandida per la seconda. Le eccezioni nascono di solito da scelte personali, come accadde con Antonello Buscema, che decise di non ricandidarsi dopo il primo mandato. Resta da capire se anche in questo caso si tratti di una decisione della sindaca o di una scelta del partito, che negli ultimi mesi in giunta ha dato spazio proprio a Carpentieri, tanto che dall’opposizione si era arrivati a parlare di una sindaca «commissariata dal suo stesso partito».

Regionali 2027, la punta della lista è Cassì

Il nome della sindaca di Modica non compare nemmeno nei ragionamenti sulle regionali del 2027. Nonostante in consiglio comunale abbia scelto la linea della prudenza, negli ambienti azzurri la candidatura all’Ars del sindaco di Ragusa Peppe Cassì viene data, secondo Videoregione, “praticamente certa”, come “punta di diamante della lista Iblea di Forza Italia”. Della sindaca di Modica, nella ricostruzione, non si fa cenno.

Che cosa farà allora Maria Monisteri? Voci di corridoio, al momento senza alcuna conferma, parlano di un possibile incarico di prestigio al Coni nazionale, più vicino alla sua formazione e alla sua passione per lo sport. Per ora, l’unico dato è quello che emerge dal tavolo di Forza Italia: a Modica si guarda già oltre questa legislatura.

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