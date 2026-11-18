Estorsione in un bar del Comisano: arrestato un giovane di Vittoria con 5mila euro

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Una busta con dentro 5.000 euro passata di mano in mano, dentro un bar dell’area comisana, sotto gli occhi dei Carabinieri in borghese. È finita così, con un arresto in flagranza, una richiesta di denaro ai danni di un operatore economico ragusano. In manette è finito un giovane di Vittoria, gravemente indiziato di estorsione.

A dare notizia dell’operazione è il Comando provinciale dei Carabinieri di Ragusa. Durante il normale servizio di controllo del territorio i militari hanno saputo che l’operatore economico era stato raggiunto da una richiesta estorsiva e che la consegna del denaro sarebbe potuta avvenire a breve, all’interno di un locale pubblico della zona di Comiso.

Vestito di nero, a bordo di uno scooter

Le informazioni raccolte indicavano anche chi avrebbe dovuto presentarsi all’appuntamento e come: un giovane vestito di nero, in sella a uno scooter. I Carabinieri hanno così organizzato servizi di osservazione e controllo. La scorsa settimana, nel pomeriggio, hanno notato un ragazzo entrare con fare guardingo in un bar della zona, dove ad attenderlo c’era un’altra persona, presumibilmente la vittima.

I militari in abiti civili hanno visto in diretta il passaggio di una busta, che il giovane ha subito nascosto nel marsupio. Solo a quel punto sono intervenuti: lo hanno fermato e perquisito, insieme al mezzo. Nella busta c’erano 5.000 euro, il denaro appena consegnato, come ha confermato la vittima, ascoltata subito dai Carabinieri.

Convalidato l’arresto, resta in carcere

Il giovane non ha saputo spiegare da dove arrivasse quella somma e ha preferito non dire nulla sul motivo del pagamento. Informata l’autorità giudiziaria, è stato arrestato e portato nella casa circondariale di Ragusa. I soldi sono stati sequestrati. All’udienza di convalida l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Come sempre in questa fase, la sua responsabilità sarà accertata nel processo. Tra Comiso e Vittoria le estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori sono un fronte aperto: pochi giorni fa sono arrivate cinque condanne per le bombole e le taniche lasciate davanti alle aziende per chiedere il pizzo.

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