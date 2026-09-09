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Estorsione ai danni di un commerciante: arrestato 33enne comisano, deve scontare un anno e 8 mesi
09 Set 2026 09:14
I Carabinieri della Stazione di Vittoria hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 33enne di Comiso. L’uomo, domiciliato a Vittoria, è stato condotto nel carcere di Ragusa per espiare una pena residua di un anno e otto mesi.
L’ordine di carcerazione eseguito dai Carabinieri
È finito in carcere un 33enne comisano, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali.
A dare esecuzione al provvedimento sono stati i Carabinieri della Stazione di Vittoria, che hanno rintracciato l’uomo, domiciliato nel territorio vittoriese.
Il 33enne dovrà scontare una pena residua di un anno e otto mesi di reclusione.
I fatti risalgono al 2017
La vicenda giudiziaria trae origine da fatti avvenuti nel settembre del 2017.
Secondo quanto disposto dall’autorità giudiziaria, l’uomo, insieme ad altri soggetti, avrebbe posto in essere una condotta estorsiva ai danni di un esercente di Comiso.
Il procedimento è quindi arrivato alla fase dell’esecuzione della pena, sulla base del provvedimento emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Catania.
Dal Comando di Vittoria al carcere di Ragusa
Dopo l’arresto, i militari hanno completato le formalità di rito presso il Comando Compagnia Carabinieri di Vittoria.
Successivamente il 33enne è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove resterà per il periodo necessario all’espiazione della pena residua.
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