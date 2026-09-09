Ragusa punta sui giovani: arriva l’ITS che forma i professionisti del digitale

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Dopo aver avviato negli anni una robusta rete che costituisce un vero e proprio polo di imprese innovative e informatiche, adesso il capoluogo ibleo compie un passo ulteriore di grande significato: formare sul territorio le professionalità di cui ha bisogno, creando nuove opportunità per i giovani senza costringerli necessariamente a lasciare Ragusa per studiare e poi cercare lavoro altrove.

È questo uno degli obiettivi del nuovo ITS per Tecnico Superiore “Responsabile di Sistemi Informativi”, che sarà attivato per la prima volta a Ragusa dalla Steve Jobs Academy, realtà siciliana specializzata nell’alta formazione tecnologica, in sinergia con Oasi Digitale, in collaborazione con Sicindustria e con il supporto del Comune di Ragusa.

L’ITS rappresenta una possibile alternativa al tradizionale percorso universitario per chi, dopo il diploma, desidera intraprendere un percorso di alta formazione fortemente orientato alla professione e al rapporto con le imprese del nostro territorio. La scelta di un ITS non esclude inoltre la possibilità di proseguire successivamente gli studi, attraverso il riconoscimento dei crediti formativi universitari secondo la normativa vigente.



Il corso proposto a Ragusa prevede un percorso biennale di 1.800 ore, di cui 720 di tirocinio in azienda, pensato per formare figure altamente specializzate nella gestione dei sistemi informativi e nelle nuove tecnologie per piccole e medie imprese e pubbliche amministrazioni. La sede sarà la Scuola dello Sport di via Magna Grecia, mentre l’avvio delle lezioni è previsto per novembre 2026.

Il progetto nasce da una consapevolezza precisa: un territorio può crescere davvero a medio lungo termine se è in grado non soltanto di creare imprese, ma anche di formare e trattenere le competenze di cui quelle imprese hanno bisogno. Ed è proprio su questo terreno che Oasi Digitale, la rete che riunisce alcune delle principali realtà del comparto informatico e tecnologico ibleo, ha scelto di puntare.

È un percorso iniziato già da alcuni anni con il rapporto con le nuove generazioni. Hack Your Talent, la maratona di idee rivolta agli studenti delle scuole superiori e arrivata quest’anno alla quinta edizione, ha permesso a centinaia di ragazze e ragazzi del comprensorio Ibleo di incontrare direttamente aziende, professionisti e nuove tecnologie, confrontandosi con il mondo dell’impresa e iniziando a conoscere le opportunità professionali presenti sul territorio.

Per alcuni di loro quel primo incontro si è trasformato negli anni in esperienze di collaborazione, stage e, in alcuni casi, anche in opportunità occupazionali. Anche quegli studenti che hanno scelto di proseguire gli studi universitari fuorisede hanno mantenuto rapporti e collaborazioni con le imprese di Oasi Digitale.

L’ITS rappresenta ora lo step successivo: passare dall’orientamento alla formazione specialistica, creando a Ragusa un percorso di alta qualità direttamente collegato alle esigenze del mercato del lavoro.

«Abbiamo sempre sostenuto – spiega Stefano Ricca, presidente di Oasi Digitale – che il futuro del territorio passa dalla capacità di creare un rapporto forte tra giovani e imprese. Oggi vogliamo fare in modo che quel rapporto possa tradursi anche in un percorso altamente specializzato, costruito sulle esigenze concrete di un sistema produttivo che a Ragusa è già molto forte.

Vogliamo contribuire a creare le condizioni perché i nostri ragazzi possano scegliere di formarsi qui e trovare qui opportunità professionali, e allo stesso tempo dare a tutte le imprese ragusane la possibilità di trovare figure capaci di supportarli in un percorso di innovazione. Spesso chi matura competenze informatiche tende a cercare impiego in aziende specializzate nel digitale, ma sappiamo bene quanto queste figure siano cercate in tanti settori di impresa, elementi fondamentali per consentire alle nostre aziende di digitalizzarsi».



«Il Modello Ragusa si rinnova anche investendo nelle competenze: formare sul territorio le nuove professionalità significa dare alle nostre imprese gli strumenti per innovare e competere sui mercati – dichiara Giorgio Cappello, presidente di Sicindustria Ragusa –. Questo percorso ITS traduce tale visione in un collegamento concreto tra formazione e sistema produttivo. Attraverso l’intesa con la Fondazione Steve Jobs Academy e con la rete d’impresa Oasi Digitale, Sicindustria si impegna a coinvolgere le aziende nell’orientamento, nella didattica e nei tirocini, per rispondere alle sfide della trasformazione digitale. Non basta raccontare ai giovani le professioni del futuro: dobbiamo prepararli a svolgerle, creando le condizioni perché possano costruire il proprio percorso professionale anche qui e contribuire alla crescita del territorio».

Il corso formerà una figura oggi centrale per qualsiasi organizzazione: il “Responsabile dei Sistemi Informativi”, un tecnico capace di progettare e gestire l’architettura informatica aziendale, amministrare reti e sistemi, occuparsi di cybersecurity e sicurezza dei dati, gestire Big Data e Business Intelligence e accompagnare le aziende nei processi di trasformazione digitale.

Tra le competenze previste anche la gestione di soluzioni di Intelligenza Artificiale, nel rispetto dell’AI Act, e la conoscenza degli aspetti legati a NIS2 e GDPR, oltre alla capacità di dialogare con il management e trasformare le esigenze del business in soluzioni tecnologiche.

«Per la città di Ragusa si tratta di un’opportunità importante perché significa arricchire ulteriormente l’offerta formativa post diploma che ai corsi di laurea esistenti e a quelli in arrivo aggiungerà un ITS, creando un collegamento ancora più stretto tra formazione e sistema produttivo – afferma il sindaco Peppe Cassì – La collaborazione tra istituzioni, imprese e realtà specializzate nella formazione è fondamentale per costruire un territorio che offra ai giovani più possibilità e che sappia valorizzare le competenze che forma».



Una formazione di qualità come quella già sviluppata in altre realtà siciliane: «Portare a Ragusa un percorso ITS dedicato ai sistemi informativi significa avvicinare la formazione alle reali esigenze delle imprese e offrire ai giovani una specializzazione immediatamente spendibile nel mondo del lavoro – dichiara Francesco Pignataro, presidente della Steve Jobs Academy – La collaborazione con Oasi Digitale, Sicindustria e Comune di Ragusa rappresenta un elemento importante per costruire un percorso nel quale competenze tecniche, esperienza pratica e rapporto con le aziende siano strettamente collegati».

Il percorso del nuovo ITS è rivolto a giovani residenti o domiciliati in Sicilia, occupati o disoccupati, in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore. Sono disponibili da 20 a 30 posti.

La formazione sarà in presenza e full time, dal lunedì al venerdì. Le 720 ore di tirocinio saranno svolte presso aziende, enti e partner del territorio provinciale e regionale. Al termine del percorso, dopo il superamento delle prove finali, sarà rilasciato il Diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, corrispondente al V livello EQF.

Il percorso è finanziato con fondi FSE, ministeriali e regionali. La quota di iscrizione è di 200 euro per il primo anno e 200 euro per il secondo.

Le domande devono essere presentate entro il 15 ottobre 2026 attraverso il sito della Steve Jobs Academy. La selezione prevede una prova scritta su informatica, inglese e logica, un colloquio motivazionale e la valutazione del curriculum.

L’avvio del corso è previsto per novembre 2026, subordinatamente all’approvazione dell’Assessorato regionale dell’Istruzione. Tutte le informazioni sul corso e sulle modalità di iscrizione sono disponibili alla pagina: Responsabile Sistemi Informativi – Steve Jobs Academy https://www.stevejobs.academy/responsabile-sistemi-informativi/

Con l’avvio dell’ITS, Oasi Digitale porta così a un nuovo livello una missione che da anni mette al centro i giovani e il futuro del territorio. L’obiettivo non è impedire ai giovani di partire, ma fare in modo che partire sia una scelta e non una necessità.

Foto generata con AI

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