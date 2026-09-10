Tragico incidente in contrada Beneventano a Modica. Perde la vita un giovane pozzallese in scooter

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Un pomeriggio segnato da una tragedia in contrada Michelica a Modica . Un diciasettenne pozzallese ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto nel pomeriggio in via Nazionale Modica Ispica, contrada Beneventano. Il giovane si trovava a bordo di uno scooter quando si è verificato l’incidente che ha coinvolto anche un’automobile proveniente dalla direzione opposta.

La dinamica è ancora oggetto degli accertamenti degli investigatori e dovrà essere ricostruita con precisione. Secondo le prime informazioni disponibili, il giovane stava percorrendo la Michelica in direzione Modica e si sarebbe apprestato a effettuare una svolta a sinistra. In questa fase, per ragioni che restano da chiarire, avrebbe perso il controllo dello scooter, scivolando sull’asfalto e finendo sulla traiettoria della vettura che sopraggiungeva nel senso opposto. L’impatto è stato violentissimo.

Immediata la richiesta di soccorso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del 118 ed è stato richiesto anche l’elisoccorso. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare il ragazzo, mettendo in atto tutte le procedure necessarie per cercare di salvarlo ma non è valso a nulla. Le ferite riportate infatti si sono rivelate troppo gravi. Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione, per il quindicenne non c’è stato nulla da fare. Adesso saranno gli accertamenti e i rilievi effettuati sul luogo dell’incidente a dover fornire gli elementi necessari per stabilire l’esatta successione degli eventi e chiarire ogni aspetto della dinamica. Proprio per questo, in questa fase, ogni ricostruzione deve essere considerata provvisoria.

L’incidente ha provocato anche pesanti conseguenze sulla viabilità lungo la strada della Michelica, con rallentamenti e difficoltà alla circolazione durante le operazioni di soccorso e i rilievi.

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