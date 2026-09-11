Paura a Comiso: incendio in un’abitazione, donna soccorsa e trasferita in ospedale

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È stata affidata alle cure dei sanitari del 118 e trasferita all’ospedale di Vittoria, per accertamenti, la donna che si trovava all’interno di un’abitazione di via Palermo, a Comiso, dove questa mattina si è sviluppato un incendio.

Le fiamme hanno interessato in particolare il locale cucina dell’abitazione. L’incendio, secondo una prima ricostruzione, potrebbe essere stato provocato da un problema di natura elettrica.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco, una proveniente dal Comando di Ragusa e una dal distaccamento di Santa Croce Camerina. L’intervento dei pompieri ha consentito di circoscrivere rapidamente l’incendio e di impedire che le fiamme si propagassero agli altri ambienti dell’abitazione.

Il locale cucina ha comunque riportato danni, in particolare al soffitto, dal quale si è verificato il distacco delle pignatte. Per le condizioni in cui versa l’ambiente, è stata quindi rilevata l’inagibilità del locale.

La donna presente nell’abitazione è stata presa in carico dal personale del 118 e, a scopo precauzionale e per gli accertamenti sanitari del caso, accompagnata all’ospedale di Vittoria.

Sul luogo dell’incendio è intervenuto anche il personale della Polizia di Stato del Commissariato di Comiso, impegnato negli accertamenti sull’accaduto.

Le cause del rogo sono ancora in fase di verifica, anche se l’ipotesi iniziale è quella di un’origine elettrica.

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