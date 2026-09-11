Tre minorenni scomparsi nel Ragusano, ancora nessuna notizia: ricerche in corso

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Sono ancora senza esito le ricerche di Youssef, Ayoub e Yakoub, tre giovanissimi che si sono allontanati dalle rispettive famiglie l’8 settembre tra Vittoria e contrada Mogli.

A distanza di alcuni giorni, cresce l’apprensione delle famiglie, mentre l’appello continua a circolare nel tentativo di raccogliere qualsiasi elemento utile a rintracciare i tre ragazzi. Le ricerche interessano diverse zone della provincia di Ragusa.

Le famiglie hanno segnalato la scomparsa alle autorità. Le forze dell’ordine invitano chiunque abbia informazioni o abbia effettuato un avvistamento a contattare immediatamente il 112 oppure il numero 388 189 4493.

In questa fase l’obiettivo è uno soltanto: ritrovare i tre minorenni e riportarli a casa sani e salvi. Per questo le autorità e le famiglie chiedono la massima collaborazione, invitando a non sottovalutare eventuali avvistamenti o informazioni che possano aiutare a ricostruire gli spostamenti dei ragazzi.

C’è anche un elemento che merita di essere chiarito, ma sul quale è necessario procedere con estrema cautela. I ragazzi si sarebbero allontanati l’8 settembre, mentre l’appello pubblico è stato diffuso il 10 settembre. Questo intervallo può apparire significativo, soprattutto considerando la giovane età dei tre.

Resta però evidente che, quando sono coinvolti tre minorenni, il fattore tempo assume un’importanza particolare. Ricostruire rapidamente gli ultimi spostamenti, acquisire eventuali immagini delle telecamere, verificare contatti e segnalazioni può risultare fondamentale per indirizzare le ricerche.

Nel frattempo l’appello resta in vigore: chiunque abbia visto Youssef, Ayoub o Yakoub, o disponga di informazioni utili, è invitato a contattare il 112 o il numero 388 189 4493.

Nell’ultimo avvistamento, Ayoub indossava una maglietta azzurra con la scritta “New York” e pantaloncini; Yakoub una maglietta blu con scritta Nike e pantaloncini, mentre per Youssef non sono disponibili informazioni sugli abiti indossati.

I tre ragazzi hanno un’altezza compresa indicativamente tra 1,55 e 1,65 metri. L’appello è rivolto a chiunque possa averli visti o possa fornire informazioni utili al loro ritrovamento.

La priorità, adesso, resta una sola: ritrovarli e riportarli a casa sani e salvi.

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