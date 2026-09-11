Emanuel Giorgio Ruta, aveva 17 anni il ragazzo morto sulla Michelica. Il dolore del padre Ignazio Ruta: «Con te è andato via un pezzo del mio cuore»

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Ha un nome e un volto la giovane vittima dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla strada Modica-Ispica, in contrada Beneventano. È Emanuel Giorgio Ruta, 17 anni, pozzallese. Il ragazzo era alla guida dello scooter coinvolto nel violentissimo scontro con un’automobile e, nonostante i lunghi tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, è morto a causa delle gravissime ferite riportate.

Emanuel lavorava in una pizzeria. Una giovane vita spezzata a soli 17 anni, mentre si trovava lungo una delle arterie più trafficate della zona. La notizia della sua morte ha rapidamente raggiunto Pozzallo e Ragusa, dove il ragazzo era conosciuto anche per la sua famiglia.

Emanuel era infatti figlio di Ignazio Ruta, noto maestro fiorista ragusano. Ed è stato proprio il padre, attraverso i social, a affidare poche parole al dolore devastante per la perdita del figlio.

«Giorgio, figlio mio, tragicamente sei volato in cielo troppo presto. Con te è andato via un pezzo del mio cuore. Che Dio ti accolga tra le Sue braccia. Ora sei un Angelo».

Parole brevi, ma che raccontano tutta la disperazione di un padre davanti alla morte improvvisa del proprio figlio. Un messaggio che in poche ore ha raccolto numerose manifestazioni di vicinanza e cordoglio.

Intanto proseguono gli accertamenti sull’incidente. La dinamica esatta dovrà essere ricostruita dagli investigatori sulla base dei rilievi effettuati sul posto e degli elementi raccolti. Resta quindi ancora da chiarire con precisione la sequenza che ha portato lo scooter a entrare in collisione con l’automobile che procedeva nel senso opposto.

Particolarmente lunghe sono state anche le ripercussioni sulla viabilità. La strada Modica-Ispica è rimasta interrotta per diverse ore, mentre i mezzi coinvolti sono rimasti al centro della carreggiata e sul posto erano in corso le operazioni di soccorso e successivamente i rilievi. Gli automobilisti sono stati costretti a utilizzare percorsi alternativi, tra la strada del Borgo Don Chisciotte e la direttrice di Cava Ispica.

Ma il dato che resta, dopo le ore concitate dell’emergenza, è soprattutto quello di una famiglia che si trova improvvisamente a fare i conti con una perdita impossibile da accettare. Emanuel Giorgio Ruta aveva appena 17 anni.

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