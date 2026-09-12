Un altro minore scomparso, questa volta a Ragusa. Non ci sarebbero legami con i tre scomparsi a Vittoria. Cosa sta accadendo?

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Un altro minorenne scomparso, un’altra vicenda sulla quale sono ora al lavoro le forze dell’ordine. A lanciare l’allarme è il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi, che ha diffuso un appello per Ayham Saafet, 16 anni, residente a Ragusa, del quale si sono perse le tracce.

Secondo le informazioni diffuse dal comitato, il ragazzo si sarebbe allontanato dalla propria abitazione e i genitori ne avrebbero denunciato la scomparsa. Nell’appello viene indicata come data dell’allontanamento il 31 luglio 2026.

Su questo punto, tuttavia, arriva una precisazione da parte dei Carabinieri del Comando provinciale di Ragusa: la data indicata nel post del comitato non corrisponderebbe a quella della denuncia. Secondo quanto riferito dagli investigatori, infatti, la scomparsa del sedicenne risalirebbe soltanto ad alcuni giorni fa.

Al momento non emergono elementi che possano mettere in relazione la vicenda di Ayham Saafet con quella dei tre minori di Vittoria, della cui scomparsa avevamo riferito ieri. Si tratta, dunque, di due episodi che, allo stato attuale delle indagini, restano distinti e senza collegamenti accertati.

I Carabinieri del Comando provinciale di Ragusa e quelli della Compagnia di Vittoria stanno lavorando per ricostruire gli spostamenti dei minori e verificare ogni possibile elemento utile a comprendere cosa sia accaduto.

L’attenzione degli investigatori resta quindi alta, mentre proseguono gli accertamenti per fare luce sulle circostanze degli allontanamenti e rintracciare i ragazzi.

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