Aggredisce un connazionale con una bottiglia di vetro: denunciato 22enne a Comiso

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Una violenta aggressione al termine di una discussione, poi la denuncia e gli accertamenti della Polizia di Stato che hanno portato all’identificazione del presunto responsabile. È quanto accaduto a Comiso, dove un 22enne di nazionalità tunisina è stato denunciato per lesioni personali aggravate a seguito della querela presentata da un coetaneo, anch’egli tunisino.

L’aggressione nella notte del 18 agosto

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i fatti risalgono alla notte del 18 agosto, quando, nei pressi dell’abitazione della vittima, sarebbe scoppiata una discussione tra i due giovani. Al termine del diverbio, il 22enne avrebbe aggredito il connazionale utilizzando una bottiglia di vetro parzialmente infranta.

Il giovane sarebbe stato colpito ripetutamente al collo, alla spalla e al costato, riportando diverse ferite che hanno reso necessario il ricorso alle cure mediche.

Quindici giorni di prognosi

La vittima è stata accompagnata all’ospedale di Vittoria, dove i sanitari hanno prestato le necessarie cure e hanno giudicato le lesioni guaribili in 15 giorni.

Una volta ricevute le cure, il giovane ha raccontato agli investigatori quanto sarebbe accaduto durante l’aggressione, fornendo elementi utili alla ricostruzione dei fatti e all’identificazione del presunto autore.

La porta di casa lasciata aperta e la scoperta al rientro

Nel corso della denuncia è emerso anche un secondo elemento. Mentre il giovane si trovava in ospedale per le ferite riportate, la porta della sua abitazione sarebbe rimasta aperta.

Al momento del rientro, la vittima si sarebbe accorta che dall’appartamento erano stati portati via documenti personali, un bancomat e circa 1.600 euro in contanti.

Gli episodi sono stati quindi ricostruiti dagli investigatori attraverso gli accertamenti avviati dopo la denuncia.

Identificato il presunto aggressore: scatta la denuncia

Le attività investigative della Polizia di Stato di Comiso hanno consentito di risalire all’identità del giovane indicato come presunto autore dell’aggressione. Il 22enne è stato quindi deferito alla competente Autorità Giudiziaria per lesioni personali aggravate.

La vicenda resta ora al vaglio dell’autorità giudiziaria e le responsabilità dovranno essere accertate nelle sedi competenti.

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