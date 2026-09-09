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La “Commissione Cannata” ha concluso il lavoro: la relazione è top secret, martedì approderà in consiglio comunale
09 Set 2026 08:40
La “Commissione Cannata” ha concluso il suo lavoro. Insediata a luglio, la commissione presieduta dalla consigliera comunale di Fratelli d’Italia, ha esaminato nel cuore dell’estate numerosi documenti contabili del comune .
L’obiettivo – il mandato ricevuto dal consiglio comunale – era quello di quantificare i debiti del comune e il cosiddetto “contenzioso”, cioè i numerosi “atti contabili” su cui vi sono liti o pendenze di tipo giudiziario.
La “Relazione Cannata” è stata consegnata nel pomeriggio di ieri nella segreteria del comune e protocollata. A firmarla sono stati, insieme alla presidente della commissione, anche la presidente del consiglio comunale Concetta Fiore e alcuni capigruppo consiliari: Marco Greco (Dc), Marilena Pugliarello (Diventerà Bellissima), Bianca Mascolino (Uniti per Vittoria), Valentina Argentino (Movimento 5 Stelle), Salvatore Artini (Gruppo Misto). Al momento conclusivo non erano presenti e non hanno sottoscritto il documento Giovanna Biondo, Roberta Sallemi, Sara Siggia, Fabio Prelati. Alcuni consiglieri non hanno mai partecipato a nessuna seduta della commissione.
La relazione approda ora in consiglio comunale. La presidente Concetta Fiore ha preannunciato la convocazione della seduta consiliare che dovrebbe tenersi martedì prossimo, 15 settembre.
Non è previsto alcun voto dell’aula. La relazione viene trasmessa ipso facto alla giunta. Per il momento il contenuto è top secret. Dopo la seduta consiliare dovrebbe essere di pubblico dominio.
Quali saranno ora gli sviluppi ? L’amministrazione comunale dovrebbe – il condizionale è d’obbligo – predisporre un nuovo rendiconto, tenendo conto delle indicazioni del commissario straordinario Francesco Riela e della relazione della commissione consiliare d’inchiesta.
Non si sa ancora quali saranno le scelte operate dall’amministrazione e che tipo di rendiconto approderà nelle prossime settimane in consiglio comunale e se questo potrà essere approvato dal consiglio. Se ciò non dovesse accadere, la palla passerebbe al commissario Riela, cui spetterebbe il compito di predisporre e approvare il bilancio.
Ma il consiglio, oltre alla presa d’atto della relazione, potrebbe assumere successive determinazioni. Il comune di Vittoria si trova a un bivio, ad uno snodo difficile della sua storia politica e amministrativa.
I conti del comune, l’entità dei debiti e lo stato del contenzioso non è un argomento che appassiona i cittadini: tema astruso e spesso di difficile comprensione. Ma ciò che accadrà nelle prossime settimane potrà avere ripercussioni importanti per l’ente. Se i “numeri” fossero infelici, per il comune potrebbe aprirsi la strada difficile del pre-dissesto e le ripercussioni sarebbero pesanti: il comune non potrebbe più operare delle assunzioni, vi sarebbero dei limiti nella spesa ordinaria dell’ente, le tasse potrebbero avere degli aumenti. Ma tutto questo per il momento è solo un’ipotesi. Le prossime settimane saranno decisive in un comune che tra otto mesi sarà atteso al voto per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del nuovo sindaco.
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