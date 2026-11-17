Comiso celebra la quinta edizione del «Premio Biagio Pace – Città di Comiso 2026», istituito con l’alto patrocinio della Presidenza della Regione Siciliana, della Presidenza dell’Ars, dell’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana e del Libero Consorzio comunale di Ragusa. La cerimonia ufficiale si terrà domenica 22 novembre alle 17.30 all’Auditorium Pace.
Il premio nasce per promuovere la ricerca negli studi sulla Sicilia antica e sull’archeologia dei Paesi del Mediterraneo, in memoria del celebre archeologo comisano Biagio Pace. Si articola in due sezioni. La prima è un riconoscimento a una personalità del mondo scientifico o accademico che si sia distinta per i propri studi: il vincitore riceverà un’opera d’arte ispirata all’archeologia, realizzata da un artista di Comiso. La seconda è dedicata alle tesi di laurea magistrale in archeologia dei laureati degli atenei italiani con votazione minima di 100/110 nell’anno accademico 2024/2025, su temi legati alla Sicilia antica e al Mediterraneo: al vincitore andrà una borsa di studio da mille euro.
Per il sindaco Maria Rita Schembari il premio non è un semplice appuntamento annuale ma un «volano» per la promozione di Comiso come città d’arte e cultura. Pace, ricorda, fu fondatore della biblioteca civica insieme al canonico Flaccavento, condusse studi e scavi sul territorio, tra cui quelli delle terme imperiali vicino alla Fonte Diana, e fu il primo, negli anni Trenta, a intuire l’importanza strategica di un aeroporto nel territorio casmeneo.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni