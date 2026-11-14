Comiso, addio a Giovanna Spata: per anni direttrice della scuola De Amicis

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Si è spenta a Ragusa Giovanna Spata, ex direttrice didattica di Comiso. Aveva retto il circolo didattico “Edmondo De Amicis” di Comiso, la scuola più antica della città, situata nel cuore del centro storico e nota nell’accezione popolare come “A Batìa”. L’edificio scolastico era stato infatti realizzato sul finire del XIX secolo laddove sorgeva l’antico monastero di Regina Coeli, fondato nel XVII secolo da padre Pietro Palazzo e da suor Beatrice Giacchenetto.

Giovanna Spata aveva retto la scuola per molti anni. Dopo la pensione, aveva svolto un ruolo importante nella città come animatrice culturale. Era socia dell’Unitre e aveva guidato per molti anni le attività dell’Università della Terza Età, succedendo a Maria Italia Fedino e promuovendo numerosi incontri culturali.

Era stata tra i soci fondatori dell’associazione “Mater Ekklesia”, sorta nella parrocchia Santa Maria delle Stelle (Chiesa Madre) per la promozione delle attività culturali della parrocchia.

Aveva anche svolto attività di volontariato in alcune strutture gestite dalla Caritas diocesana.

Giovanna Spata aveva 80 anni. I funerali si svolgeranno lunedì nella parrocchia Santa Maria delle Stelle.

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