Geodetico, Spadaro e Civello: a che punto è il milione? E perché non il PalaRizza

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Un finanziamento ministeriale da 1.050.000 euro annunciato, ma nessuna certezza sui tempi. E intanto, quando piove, il Geodetico di via Fabrizio diventa impraticabile. I consiglieri comunali di Modica Giovanni Spadaro e Giorgio Civello hanno presentato un’interrogazione al sindaco, all’assessore ai Lavori pubblici e all’assessore allo Sport sullo stato dell’impianto, punto di riferimento della pallavolo modicana.

Nel documento, datato 12 novembre, i due consiglieri ricordano che la struttura presenta da tempo gravi criticità, in particolare infiltrazioni d’acqua dalla copertura che nelle giornate di pioggia rendono il terreno di gioco impraticabile, costringendo le società a cercare strutture alternative anche fuori città. Il 31 ottobre la gara di pallavolo tra PVT Modica e Catania è stata sospesa per l’acqua sul terreno di gioco e poi trasferita a Pozzallo.

Il finanziamento e la progettazione

L’intervento finanziato dovrebbe comprendere il rifacimento della copertura, la messa in sicurezza della struttura, il recupero delle tribune e degli spogliatoi, l’adeguamento alle norme sul pubblico spettacolo, la climatizzazione e l’efficientamento energetico. Ma, secondo notizie diffuse, l’incarico per la progettazione non risulterebbe ancora affidato. Spadaro e Civello chiedono quale sia lo stato effettivo dell’iter amministrativo, se le somme siano già state formalmente acquisite dal Comune e se l’incarico di progettazione sia stato affidato.

Il nodo PalaRizza

L’altra parte dell’interrogazione riguarda il PalaRizza, affidato al Comune di Modica dal Libero Consorzio di Ragusa. I consiglieri chiedono perché le società di pallavolo siano costrette a trasferire allenamenti e partite in altri Comuni invece di usare quella struttura, perché non se ne valuti un utilizzo più ampio e condiviso, anche dalle squadre femminili, e se esistano impedimenti tecnici, amministrativi o organizzativi. Chiedono inoltre quale sia il piano dell’Amministrazione per garantire la continuità delle attività sportive durante i lavori al Geodetico.

“Non è normale che basti una giornata di pioggia per rendere inutilizzabile una struttura sportiva e costringere una squadra a trasferirsi in un altro Comune per poter disputare una partita – concludono Spadaro e Civello –. Soprattutto, non è comprensibile che, dopo aver ottenuto un finanziamento di oltre un milione di euro, non si abbiano ancora certezze sui tempi di progettazione e realizzazione dei lavori”.

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