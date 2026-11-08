Avimec Modica, 3-0 al Corigliano al PalaRizza: Hopt chiude al terzo match point

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Tre set, 96 minuti e tre punti pesanti. L’Avimec Modica batte 3-0 la Maricor Corigliano al PalaRizza (26-24, 25-20, 25-23), ma la vittoria è stata più sofferta di quanto dica il punteggio: i calabresi di Lorenzo Simeon hanno venduto cara la pelle soprattutto nel primo e nel terzo set, i “Galletti” sono stati più lucidi nei momenti decisivi. Una settimana dopo il punto strappato a Campobasso, la squadra di Enzo Distefano si prende la sfida casalinga con Corigliano.

La cronaca. L’approccio è da dimenticare: Corigliano piazza subito un break di 0-5 e coach Distefano deve chiamare il primo discrezionale. Al rientro in campo il sestetto della Contea entra in partita e rimonta fino al 7-7. Dopo una fase punto a punto Modica mette la freccia e, sul 17-14, è il tecnico calabrese a fermare il gioco. I padroni di casa tengono la distanza fino al 22-20, ma Corigliano non abbassa la guardia e riaggancia il 24-24. Ai vantaggi, dopo 30 minuti, un attacco lungo di Gruvaeus consegna il set all’Avimec: 26-24.

Nel secondo parziale Modica parte meglio: break di 5-1 e timeout per la panchina rossonera. Corigliano va in confusione e l’Avimec allunga fino al 14-8. Al rientro i calabresi si ricompattano, approfittano di qualche sbavatura dei modicani e risalgono sul 17-14, costringendo Distefano al time out. I biancoazzurri ritrovano la concentrazione e in 33 minuti chiudono 25-20.

Il terzo set è in equilibrio fino al 10-10. Modica prova a scappare sul 12-10, Corigliano resta in scia e pareggia 12-12; si va punto a punto fino al 17-17. Quando l’Avimec rimette il muso avanti (18-17) Simeon chiama il primo timeout, sul 23-21 il secondo. Sul 24-21 Modica ha tre match point: il primo sfuma, Distefano chiama timeout, Corigliano annulla anche il secondo (24-23), ma al terzo tentativo l’attacco di Jannis Hopt mette a terra la palla del 25-23 e fa esplodere il PalaRizza.

Le voci. «Abbiamo avuto una settimana difficile per alcune defezioni – spiega a fine match Stefano Chillemi – ma abbiamo giocato una buona gara contro una squadra che non ha mai mollato. Corigliano è venuto a Modica per giocarsi la partita a viso aperto riuscendo a metterci in difficoltà in alcuni frangenti di gara. Noi siamo stati bravi a non mollare mai e alla fine credo di aver meritato il successo». E ancora: «Nonostante il successo per 3-0 è stata una partita molto tirata, come lo sono state le altre e come saranno le prossime. Questo conferma che il nostro girone è molto agguerrito e per provare a centrare il nostro obiettivo non bisogna mai abbassare la guardia».

Il tabellino

Avimec Modica-Maricor Corigliano 3-0 (26-24, 25-20, 25-23)

Avimec Modica: Hopt 19, Russo 0, Panciocco 14, Chillemi 6, Biffi 2, Caciagli 5, Garofolo 4, Nastasi (L1); ne Pappalardo (L2), Piovan, Graziani, Lazar, Macca. All. Enzo Distefano; ass. Manuel Benassi.

Maricor Corigliano: Iurlaro 0, Pasquali 7, Tanzi 8, Cremoni 11, Larizza 0, Carta 2, Gruvaeus 18, Parrini 7, Graziani (L1); ne Napolitano, Pesare (L2), Falcone, Donzella. All. Lorenzo Simeon; ass. Valerio Monti.

Arbitri: Fabio Pasquali di Bologna e Andrea Bonzonni di Bergamo.

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