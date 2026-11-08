Ispica, Claudio Navarra al Wine Trail della Valtellina: 21 km in 2h41’42”

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L’ispicese Claudio Navarra e la sua gara in Valtellina al Wine Trail Rigamonti 2026, che lo ha portato a chiudere con un ottimo risultato il percorso di 21 chilometri. Grande è stata la prestazione dell’atleta della Asd Ispica Running che, nella gara di Trail Running, ha dato il meglio di sé su un percorso ricavato tra i suggestivi vigneti, i borghi e le cantine della Valtellina.

Claudio Navarra ha affrontato i sentieri valtellinesi con determinazione e tenacia, tagliando il traguardo con lo straordinario tempo di 2h41’42”. Con lui in Valtellina i colori della società ispicese, fucina di grandi atleti che, ormai, riescono a farsi spazio anche fuori dai confini provinciali e regionali grazie alle capacità agonistiche e a una preparazione atletica di grande livello.

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