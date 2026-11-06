Giarratana Volley riabbraccia il pubblico: domani alle 18 arriva la Scalia Sciacca

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Dopo il colpo al tie-break sul campo del Santa Teresa di Riva, il Giarratana Volley torna davanti ai propri tifosi. Domani, 7 novembre, alle 18, nella palestra comunale di Giarratana arriva la Scalia Volley Sciacca, per una sfida del campionato di Serie B.

Per i rossoblù è il terzo impegno stagionale. Dopo il turno di riposo della giornata inaugurale, i ragazzi del Giarratana hanno centrato due successi consecutivi, che li hanno portati a quota cinque punti e al quinto posto in classifica, a stretto contatto con le squadre di testa. Il Giarratana è ancora imbattuto.

Di fronte ci sarà una Sciacca che ha già mostrato di poter dire la sua: una vittoria e una sconfitta nelle prime due uscite, quattro punti e un posto subito alle spalle dei rossoblù. Anche la formazione agrigentina ha osservato il suo turno di riposo e arriva a Giarratana con l’obiettivo del sorpasso.

Un solo punto separa le due squadre e la gara di sabato sarà un test importante per misurare le reali potenzialità di entrambe in questa fase iniziale di stagione: da una parte il Giarratana che vuole proseguire la sua corsa, dall’altra uno Sciacca deciso a riscattarsi e a portare a casa punti preziosi.

Il presidente Salvatore Pagano punta sul calore del pubblico, che può fare la differenza: dopo le buone indicazioni delle prime uscite, spiega, l’ambiente attende con fiducia una partita che potrebbe confermare le ambizioni della matricola ragusana. L’appuntamento è sul taraflex della palestra comunale, per una sfida che si annuncia combattuta fino all’ultimo pallone.

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it