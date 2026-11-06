Dal decreto regionale da 160 milioni per 2.917 assunzioni nella sanità territoriale, all'Asp di Ragusa vanno 10,4 milioni. Intanto Schifani chiede la decadenza dei manager che non riportano i conti in equilibrio.
Giarratana Volley riabbraccia il pubblico: domani alle 18 arriva la Scalia Sciacca
06 Nov 2026 12:43
Dopo il colpo al tie-break sul campo del Santa Teresa di Riva, il Giarratana Volley torna davanti ai propri tifosi. Domani, 7 novembre, alle 18, nella palestra comunale di Giarratana arriva la Scalia Volley Sciacca, per una sfida del campionato di Serie B.
Per i rossoblù è il terzo impegno stagionale. Dopo il turno di riposo della giornata inaugurale, i ragazzi del Giarratana hanno centrato due successi consecutivi, che li hanno portati a quota cinque punti e al quinto posto in classifica, a stretto contatto con le squadre di testa. Il Giarratana è ancora imbattuto.
Di fronte ci sarà una Sciacca che ha già mostrato di poter dire la sua: una vittoria e una sconfitta nelle prime due uscite, quattro punti e un posto subito alle spalle dei rossoblù. Anche la formazione agrigentina ha osservato il suo turno di riposo e arriva a Giarratana con l’obiettivo del sorpasso.
Un solo punto separa le due squadre e la gara di sabato sarà un test importante per misurare le reali potenzialità di entrambe in questa fase iniziale di stagione: da una parte il Giarratana che vuole proseguire la sua corsa, dall’altra uno Sciacca deciso a riscattarsi e a portare a casa punti preziosi.
Il presidente Salvatore Pagano punta sul calore del pubblico, che può fare la differenza: dopo le buone indicazioni delle prime uscite, spiega, l’ambiente attende con fiducia una partita che potrebbe confermare le ambizioni della matricola ragusana. L’appuntamento è sul taraflex della palestra comunale, per una sfida che si annuncia combattuta fino all’ultimo pallone.
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