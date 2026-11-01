Ragusa Volley cade in casa: l’Ardens Comiso vince 3-0 dopo un primo set da brividi

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Il debutto davanti al proprio pubblico lascia l’amaro in bocca al Ragusa Volley, battuto 3-0 dall’Ardens Comiso nella prima gara casalinga della stagione. In una palestra gremita, come nelle migliori occasioni, le ragusane hanno offerto una prestazione altalenante, lontana da quanto mostrato di solito.

Eppure l’avvio era stato dei migliori per le ragazze allenate da Ennio Cutrona. Nel primo set le iblee hanno spinto subito sull’acceleratore, trovando impreparate le comisane e arrivando a un vantaggio di ben otto punti. Poi qualcosa si è inceppato nel gioco delle padrone di casa, che hanno visto rosicchiare il margine punto su punto per una serie inspiegabile di errori. Si è arrivati ai vantaggi, in mezzo a una bolgia di tifo da entrambe le parti, in un’altalena emozionante e senza esclusione di colpi. Alla fine a sbagliare di più è stato il Ragusa, che ha ceduto il parziale 29-27.

Il colpo si è fatto sentire. Il secondo set è cominciato malissimo, con l’Ardens subito avanti di parecchi lunghezze. Cutrona le ha provate tutte, utilizzando tutti i cambi a disposizione, e la mossa sembrava aver funzionato, ma due errori consecutivi hanno regalato il parziale alle comisane, 25-22.

Anche il terzo set è partito in salita. Le ragusane, apparse nervose e senza più energie, non sono più riuscite a impensierire le ospiti, che hanno chiuso 25-16 portando a casa il bottino pieno e festeggiando una vittoria forse insperata in modo così netto.

Resta da segnalare, ancora una volta, l’inadeguatezza della struttura, incapace di contenere il pubblico assiepato in ogni angolo e costretto a seguire la partita in piedi.

A fine gara il coach ha parlato di una sconfitta meritata: il verdetto del campo va sempre rispettato e l’Ardens è stata superiore in tutti i fondamentali, mentre il Ragusa, a parte il primo set, non è riuscito a esprimersi ai consueti livelli. La partita andrà esaminata con attenzione per correggere gli errori e trovare le soluzioni giuste.

Cutrona ha riconosciuto la forza delle avversarie, già competitive e ora rinforzate da nuovi acquisti di serie superiore, che a suo giudizio finiranno sicuramente in alto in campionato. «Nello sport ci sono giornate belle e giornate brutte», ha aggiunto, e vanno accettate per trarne gli insegnamenti necessari.

L’obiettivo è rifarsi già dalla prossima partita, lavorando con impegno, nonostante le poche ore di allenamento riservate alla squadra, pur essendo la società di vertice a Ragusa, a causa del sovraffollamento della palestra Pappalardo.

Il tabellino

Ragusa Volley – Ardens Comiso 0-3 (27-29, 22-25, 16-25)

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