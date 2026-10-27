Judo, argento per lo sciclitano Vincenzo Marino al Trofeo Italia Under 21

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Medaglia d’argento per Vincenzo Marino al Trofeo Italia di Judo Under 21 in Basilicata. Il giovane Vincenzo Marino ha gareggiato nella categoria -60 kg; il successo è arrivato a conferma del momento positivo che il judoka sciclitano sta attraversando in questi mesi, frutto di una intensa preparazione e del grande valore tecnico che stanno maturando gli atleti ragusani nella disciplina dello judo.

Sempre in Basilicata la Koizumi Scicli ha piazzato anche un ottimo Michelangelo Arrabito, che ha gareggiato nella categoria -66 kg mostrando grandi capacità atletiche e personali. Seguiti entrambi, sui tatami del Trofeo Italia di judo, dal maestro Maurizio Pelligra, tecnico dalle grandi capacità che ha cresciuto i campioni Savita Russo e Vincenzo Pelligra.

Anche i cadetti si sono fatti notare conquistando il quinto posto con Giulio Ramazzotto nei -60 kg e con le buone prove di Vincenzo Marino, Alejandro Diquatro e Motez Baccouche. Prosegue senza sosta l’attività della Koizumi Judo Scicli, che è diventata un laboratorio sportivo capace di crescere campioni in una disciplina sportiva che a Scicli è seguita da oltre quarant’anni.

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