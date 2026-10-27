Avimec Modica, i 1000 punti di Garofolo e sabato la sfida alla capolista Campobasso

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Archiviata la vittoria del PalaRizza contro Galatone, l’Avimec Modica di coach Enzo Distefano è già tornata in palestra per preparare una trasferta difficile: sabato i Galletti saranno sul campo dell’EnergyTime Campobasso, capolista del girone Blu di serie A3 con due vittorie in altrettante gare.

Prima della ripresa degli allenamenti la squadra ha festeggiato il compleanno del preparatore atletico Corrado Randazzo e un traguardo speciale del centrale Fabrizio Garofolo, che con gli 8 punti messi a segno contro il sestetto pugliese ha superato quota 1000 punti in serie A3, entrando di diritto tra i simboli della storia biancoazzurra.

Per oggi è prevista una doppia seduta, divisa tra palestra e tattica, e il lavoro proseguirà fino a venerdì, giorno della partenza per il Molise. Sabato alle 18, al PalaVazzieri di Campobasso, ad attendere i modicani ci sarà la squadra dell’ex allenatore Peppe Bua, con il centrale Francesco Fortes, altro ex della partita; dall’altra parte della rete ritroveranno il loro passato Alessandro Graziani e lo scoutman Claudio Pagano.

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