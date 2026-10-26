Ginnastica artistica, Scicli sul podio a Rosolini: secondo e terzo posto nel Gold

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Successo per le ginnaste sciclitane al Campionato Regionale Gold 3A e 3B che si è tenuto a Rosolini. L’Asd Artistica Scicli si conferma società sportiva capace di “costruire” atlete di pregio che gareggiano, ben figurando, con le altre atlete siciliane.

A Rosolini si è tenuta nello scorso fine settimana la seconda prova del Campionato Regionale Gold 3A e 3B di ginnastica artistica: un’intera giornata, con gare mattina e pomeriggio, durante la quale si sono succedute, nelle loro performance, le atlete siciliane.

Ad apertura di giornata bella prestazione delle piccole ginnaste sciclitane che, con la squadra Gold 3A composta da Aurora Caia, Chloe Candiano, Clizia Ficili, Benedetta Padua, Gioia Pellegrino e Sofia Zagarini, sono riuscite a conquistare il terzo posto nella prova di Rosolini, assestandosi al 6° posto nella classifica regionale definitiva.

Successo, nelle gare pomeridiane, per la squadra Gold 3B, formata da Noemi Alecci, Greta Carrabba, Adele Pavone e Chloe Scivoletto. Le quattro ginnaste hanno conquistato un brillante secondo posto riuscendo a dare il meglio della loro preparazione. Per loro anche la conferma del secondo posto nella classifica regionale.

Risultati, quelli dell’Asd Artistica Scicli, che premiano le atlete e che, soprattutto, siglano l’impegno della società, decisa ad andare avanti con quella marcia in più che mostra il parco tecnico-preparatorio di grande pregio, capace di infondere alle ginnaste fiducia, determinazione, costanza e valore sportivo in un percorso che non si ferma.

© Riproduzione riservata