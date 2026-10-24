Giarratana premia i suoi eroi della Serie B, oggi l’esordio in casa contro Gibellina

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Prima le medaglie, poi il campo. Per l’Asd Giarratana Volley è il giorno dell’esordio casalingo in Serie B: oggi, alle 18, i rossoblù affrontano Gibellina nella palestra comunale di Giarratana, nella gara valida per la seconda giornata del campionato nazionale maschile. La squadra aveva osservato il turno di riposo nella prima giornata, così il debutto stagionale arriva proprio davanti al pubblico di casa.

Una vigilia speciale, quella vissuta dal gruppo. Giovedì sera l’amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio ai protagonisti della promozione conquistata la scorsa primavera, un traguardo storico per il paese. Il sindaco Lino Giaquinta, insieme ai rappresentanti dell’ente, ha consegnato le medaglie a tutti i giocatori presenti, in segno di gratitudine per l’impegno e i sacrifici che hanno portato Giarratana a scrivere una pagina nuova della pallavolo iblea. Alla cerimonia ha partecipato anche il presidente del Comitato Fipav Monti Iblei, Gianni Giurdanella.

Per il presidente della società, Salvatore Pagano, quel riconoscimento premia il lavoro di un intero gruppo: non solo gli atleti, ma anche lo staff, i dirigenti, gli sponsor e i tifosi che hanno accompagnato la squadra fino alla Serie B. Ora, ha spiegato, l’obiettivo è affrontare la nuova avventura con umiltà, entusiasmo e senso di responsabilità. Pagano ha ringraziato il sindaco e l’amministrazione per la vicinanza dimostrata alla società.

Poi l’appello agli sportivi in vista della sfida di oggi: la stagione sarà impegnativa e il calore del pubblico «può fare la differenza». Da qui l’invito a riempire la palestra comunale e a vivere insieme ogni partita del campionato, con la passione che da sempre accompagna la pallavolo giarratanese.

Per la gara con Gibellina sono stati convocati Minelli, Donets, Germano, Cutrone, Di Pasquale (capitano), Primitivo, Facchini, Artioli, Bazzano, Martorino, Fusco, Sportelli e Gintoli. Fischio d’inizio alle 18.

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