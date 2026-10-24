Virtus Ragusa a caccia del tris: al PalaPadua arriva Benevento, la squadra delle beffe

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Due vittorie di fila, contro Marigliano e Rende, e adesso la voglia di fare tris. La SuperConveniente Virtus Ragusa torna al PalaPadua domenica 25 ottobre, alle 18, per la quinta giornata del campionato di Serie B Interregionale. Di fronte ci sarà la Miwa Basket Benevento: entrambe le squadre arrivano all’appuntamento con quattro punti, frutto di due successi e due sconfitte.

Il cammino dei campani, allenati da Adolfo Parrillo, racconta di una squadra che sa farsi valere anche lontano da casa. All’esordio ha espugnato il campo della Polisportiva Matese (67-77), poi sono arrivate due sconfitte amarissime: 75-77 a Barcellona, con il canestro decisivo subito sulla sirena, e 75-74 a Gela, con l’ultimo possesso a disposizione per vincere. Il riscatto è arrivato in casa contro la Basket School Messina.

Il riferimento offensivo è il capitano Andrea Murolo, playmaker da 21 punti a Gela e 15 contro Messina. Accanto a lui Salvatore “Sasà” Parrillo, guardia con esperienza in Serie A e A2 e 11,3 punti di media, l’ala classe 2003 Alessio Giacomi, a quota 10 punti e 6 rimbalzi, e Paolo Zanini, in doppia cifra nelle ultime due uscite.

In casa Virtus l’obiettivo è confermare i progressi. L’assistant coach Giovanni Pioggia vede un cambio di approccio rispetto alle prime due partite: contro Rende, al di là del punteggio finale, la squadra è rimasta concentrata per tutti i quaranta minuti, mettendo in campo quanto preparato in allenamento. «La crescita è fisica, mentale, tecnica», sottolinea. Contro un avversario ricco di esperienza servirà la stessa concentrazione, e magari il coraggio di osare un po’ di più.

Arbitreranno Matteo Bertoni di Anzio e Roberto Rizzuto di Latina. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul sito della società, virtusragusabasket.it. Palla a due alle 18.

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