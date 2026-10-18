Una sconfitta che brucia per la Meerkat Basket Scicli. Ad Aci Sant’Antonio la prima gara del Campionato DR1.

di Pinella Drago – E’ stato un esordio amaro per la Meerkat Scicli che è uscita sconfitta con il punteggio di 58-55, dal parquet di Aci Sant’Antonio, nella gara con l’A.S.A. Sporting Club. Una sconfitta arrivata a fine gara con un finale al cardiopalma e con un infortunio, quasi ad inizio della partita, del giovane Miljkovic, costretto ad abbandonare il campo per un infortunio al ginocchio. L’inizio di gara ha visto partire i padroni di casa con la marcia giusta, imponendo subito il proprio ritmo e chiudendo il primo quarto sul 20-12. Nel secondo periodo i catanesi hanno toccato il massimo vantaggio di +15 punti, ma gli uomini di coach Lonatica non sono rimasti indietro grazie alle belle prestazioni di D’Onofrio e di Conti. La svolta della partita è arrivata nel terzo quarto quando i bianconeri si sono spinti in maniera straordinaria. Grazie a un travolgente parziale di 13-0 gli ospiti hanno riagganciato la parità sul 36-36 per poi piazzare un ulteriore allungo fino al +7 (50-43), trascinati da un incontenibile Abadia.“La mancanza di cinismo e alcuni errori banali al tiro non consentono alla Meerkat di allungare ulteriormente e chiudere definitivamente la partita tra la fine del terzo e l’inizio del quarto quarto” – ha commentato la dirigenza – non c’è però tempo per demoralizzarsi: la formazione sciclitana avrà subito la possibilità di rifarsi mercoledì nella gara di recupero contro Priolo”. Nell’ultimo e decisivo periodo, i padroni di casa sono riusciti a ricompattarsi mentre gli sciclitani, nonostante il tentativo finale guidato da D’Onofrio e Conti, non hanno trovato la stoccata vincente consegnando la vittoria agli etnei per 58-55.Tabellino Basket Scicli Meerkat: Conti 19, Abadia 15, D’Onofrio 13, Lonatica 8, Miljkovic, Giannone, Manenti, Statello ne, Nicoscia ne.