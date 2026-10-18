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Una sconfitta che brucia per la Meerkat Basket Scicli. Ad Aci Sant’Antonio la prima gara del Campionato DR1.

Una sconfitta che brucia per la Meerkat Basket Scicli. Ad Aci Sant’Antonio la prima gara del Campionato DR1.

18 Ott 2026 17:46
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di Pinella Drago – E’ stato un esordio amaro per la Meerkat Scicli che è uscita sconfitta con il punteggio di 58-55, dal parquet di Aci Sant’Antonio, nella gara con l’A.S.A. Sporting Club. Una sconfitta arrivata a fine gara con un finale al cardiopalma e con un infortunio, quasi ad inizio della partita, del giovane Miljkovic, costretto ad abbandonare il campo per un infortunio al ginocchio. L’inizio di gara ha visto partire i padroni di casa con la marcia giusta, imponendo subito il proprio ritmo e chiudendo il primo quarto sul 20-12. Nel secondo periodo i catanesi hanno toccato il massimo vantaggio di +15 punti, ma gli uomini di coach Lonatica non sono rimasti indietro grazie alle belle prestazioni di D’Onofrio e di Conti. La svolta della partita è arrivata nel terzo quarto quando i bianconeri si sono spinti in maniera straordinaria. Grazie a un travolgente parziale di 13-0 gli ospiti hanno riagganciato la parità sul 36-36 per poi piazzare un ulteriore allungo fino al +7 (50-43), trascinati da un incontenibile Abadia.
“La mancanza di cinismo e alcuni errori banali al tiro non consentono alla Meerkat di allungare ulteriormente e chiudere definitivamente la partita tra la fine del terzo e l’inizio del quarto quarto” – ha commentato la dirigenza – non c’è però tempo per demoralizzarsi: la formazione sciclitana avrà subito la possibilità di rifarsi mercoledì nella gara di recupero contro Priolo”. Nell’ultimo e decisivo periodo, i padroni di casa sono riusciti a ricompattarsi mentre gli sciclitani, nonostante il tentativo finale guidato da D’Onofrio e Conti, non hanno trovato la stoccata vincente consegnando la vittoria agli etnei per 58-55.
Tabellino Basket Scicli Meerkat: Conti 19, Abadia 15, D’Onofrio 13, Lonatica 8, Miljkovic, Giannone, Manenti, Statello ne, Nicoscia ne.

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