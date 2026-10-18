Venticinque giorni di ricovero, la paura, un intervento chirurgico decisivo e, alla fine, il bisogno di dire grazie. È il senso della testimonianza che la famiglia Romano ha voluto affidare a RagusaOggi per raccontare l’esperienza vissuta all’ospedale Maggiore di Modica. Al centro del ringraziamento ci sono i reparti di Malattie Infettive e Chirurgia, dove il […]
Una sconfitta che brucia per la Meerkat Basket Scicli. Ad Aci Sant’Antonio la prima gara del Campionato DR1.
18 Ott 2026 17:46
“La mancanza di cinismo e alcuni errori banali al tiro non consentono alla Meerkat di allungare ulteriormente e chiudere definitivamente la partita tra la fine del terzo e l’inizio del quarto quarto” – ha commentato la dirigenza – non c’è però tempo per demoralizzarsi: la formazione sciclitana avrà subito la possibilità di rifarsi mercoledì nella gara di recupero contro Priolo”. Nell’ultimo e decisivo periodo, i padroni di casa sono riusciti a ricompattarsi mentre gli sciclitani, nonostante il tentativo finale guidato da D’Onofrio e Conti, non hanno trovato la stoccata vincente consegnando la vittoria agli etnei per 58-55.
Tabellino Basket Scicli Meerkat: Conti 19, Abadia 15, D’Onofrio 13, Lonatica 8, Miljkovic, Giannone, Manenti, Statello ne, Nicoscia ne.
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