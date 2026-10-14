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La Virtus scappa nella ripresa e si sblocca: Marigliano k.o. nel recupero
14 Ott 2026 22:19
Serve un approccio diverso rispetto alla gara persa con Termoli, e stavolta la Virtus controlla gambe ed emozioni. Anche se Marigliano – anch’essa con un record di 0 vinte e 2 perse prima della palla a due – si rivela avversario ostico. La tripla frontale di Baldares ribalta subito l’inerzia (8-10). Poi regna l’equilibrio. Vijber è una mina vagante nei pressi del canestro ospite e un osso durissimo per Caroè nella metà campo difensiva. Un gran segnale di applicazione per coach Recupido. La ‘bomba’ frontale di Fabi provoca il timeout di Spinelli (19-17), poi si mettono in moto Peterson e Bandiera, anche se l’ultima gemma è un super canestro dall’arco dell’olandese volante: 28-25 Virtus al primo intervallo. Sorrentino offre minuti di qualità: sono un paio di canestri del numero 15 a far registrare il massimo vantaggio ragusano: 40-32. Ma senza Vijber, a riposare in panchina, il flusso dell’attacco virtussino ne risente. La Promobasket, squadra arcigna e testarda come il suo allenatore, si rifà sotto un po’ alla volta e riesce anche a imbeccare l’ex barcellonese Caroè, fino a quel momento all’asciutto. Nell’ultimo minuto segnano due volte Fabi da sotto e Baldares dall’angolo. Ragusa conduce sul +4 al 20’ (49-45).
Al rientro sul parquet la SuperConveniente difende duro e attacca meglio. A caricarsi la squadra sulle spalle è ancora Caleb Vijber, che segna sullo step back e architetta la prima fuga (54-45). Lanzi non si fa pregare (57-45) e per il primo canestro ospite, di Jona Di Giuliomaria, bisogna attendere quasi tre minuti. Adesso la partita ha un padrone chiaro. Il vantaggio tocca il +15 e solo Caroè prova a riportare i suoi in linea di galleggiamento, e comunque mai sotto la doppia cifra di margine. Recupido ha ottime risposte anche da Porcu, Piscetta e Bandiera: al 30 è avanti Ragusa (73-57), stavolta saldamente. Il +20 in apertura di ultima frazione è una polizza assicurativa e la squadra, alla prima occasione utile, dimostra di saper amministrare il punteggio, trovando punti e sostanza dalla panchina (da registrare l’esordio di Christian Tumino e Giose Rosso). A mettere i sigilli al match la schiacciata di Bandiera in campo aperto. Un buon viatico in vista della trasferta di domenica prossima a Rende.
IL TABELLINO
SuperConveniente Virtus Ragusa-Promobasket Marigliano 93-69
SuperConveniente Virtus Ragusa: Bandiera 14, Tumino C., Piscetta 10, Orrego 5, Porcu 9, Rosso, Fabi 14, Tumino G., Vijber 14, Sorrentino 5, Peterson 9, Lanzi 13. All.: Recupido
Promobasket Marigliano: Pelucchini 8, Verazzo, Caroè 12, Mileva, Di Giuliomaria 10, Iannone 5, Valente 1, De Riggi 5, Baldares 19, Capocotta 9. All.: Spinelli
Arbitri: Federico Dinoi e Giovanni Cardinale di Roma
Parziali: 28-25; 49-45; 73-57.
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