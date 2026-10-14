La Virtus scappa nella ripresa e si sblocca: Marigliano k.o. nel recupero

Ci si aspettava una grande reazione dopo le prime due sconfitte in due gare, e la reazione è arrivata. La SuperConveniente Virtus Ragusa batte 93-69 Marigliano nel recupero della prima giornata del campionato di Serie B Interregionale, muove la classifica, e regala una soddisfazione al suo pubblico. La gara infrasettimanale ha storia solo nei primi due quarti, in cui gli ospiti, allenati da Valerio Spinelli, tengono botta nel punteggio. Dopo l’intervallo, sulle ali di Vijber, Ragusa scappa via prima di amministrare con maturità e agguantare i primi due punti della stagione. A quota 14 Bandiera, Fabi e Vijber.

Serve un approccio diverso rispetto alla gara persa con Termoli, e stavolta la Virtus controlla gambe ed emozioni. Anche se Marigliano – anch’essa con un record di 0 vinte e 2 perse prima della palla a due – si rivela avversario ostico. La tripla frontale di Baldares ribalta subito l’inerzia (8-10). Poi regna l’equilibrio. Vijber è una mina vagante nei pressi del canestro ospite e un osso durissimo per Caroè nella metà campo difensiva. Un gran segnale di applicazione per coach Recupido. La ‘bomba’ frontale di Fabi provoca il timeout di Spinelli (19-17), poi si mettono in moto Peterson e Bandiera, anche se l’ultima gemma è un super canestro dall’arco dell’olandese volante: 28-25 Virtus al primo intervallo. Sorrentino offre minuti di qualità: sono un paio di canestri del numero 15 a far registrare il massimo vantaggio ragusano: 40-32. Ma senza Vijber, a riposare in panchina, il flusso dell’attacco virtussino ne risente. La Promobasket, squadra arcigna e testarda come il suo allenatore, si rifà sotto un po’ alla volta e riesce anche a imbeccare l’ex barcellonese Caroè, fino a quel momento all’asciutto. Nell’ultimo minuto segnano due volte Fabi da sotto e Baldares dall’angolo. Ragusa conduce sul +4 al 20’ (49-45).

Al rientro sul parquet la SuperConveniente difende duro e attacca meglio. A caricarsi la squadra sulle spalle è ancora Caleb Vijber, che segna sullo step back e architetta la prima fuga (54-45). Lanzi non si fa pregare (57-45) e per il primo canestro ospite, di Jona Di Giuliomaria, bisogna attendere quasi tre minuti. Adesso la partita ha un padrone chiaro. Il vantaggio tocca il +15 e solo Caroè prova a riportare i suoi in linea di galleggiamento, e comunque mai sotto la doppia cifra di margine. Recupido ha ottime risposte anche da Porcu, Piscetta e Bandiera: al 30 è avanti Ragusa (73-57), stavolta saldamente. Il +20 in apertura di ultima frazione è una polizza assicurativa e la squadra, alla prima occasione utile, dimostra di saper amministrare il punteggio, trovando punti e sostanza dalla panchina (da registrare l’esordio di Christian Tumino e Giose Rosso). A mettere i sigilli al match la schiacciata di Bandiera in campo aperto. Un buon viatico in vista della trasferta di domenica prossima a Rende.

IL TABELLINO

SuperConveniente Virtus Ragusa-Promobasket Marigliano 93-69

SuperConveniente Virtus Ragusa: Bandiera 14, Tumino C., Piscetta 10, Orrego 5, Porcu 9, Rosso, Fabi 14, Tumino G., Vijber 14, Sorrentino 5, Peterson 9, Lanzi 13. All.: Recupido

Promobasket Marigliano: Pelucchini 8, Verazzo, Caroè 12, Mileva, Di Giuliomaria 10, Iannone 5, Valente 1, De Riggi 5, Baldares 19, Capocotta 9. All.: Spinelli

Arbitri: Federico Dinoi e Giovanni Cardinale di Roma

Parziali: 28-25; 49-45; 73-57.

