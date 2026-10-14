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Partita con punteggio Nba per gli Under 17 dell’Olympia Comiso e valutazioni da capogiro
14 Ott 2026 16:05
E’la gara che ha come numero di omologazione il 274: si è giocata ieri tra Olympia Comiso e Vis Reggio Calabria. Stiamo parlando di basket, Under 17 Eccellenza ed probabilmente una partita che resterà negli annali e che viene richiamata anche dalla pagina Facebook di Mr.Hoop che si occupa prevalentemente di basket giovanile nazionale. E’finita 136 a 108; punteggio altissimo per la categoria, un punteggio da Nba per i ragazzi. Per i padroni di casa le frazioni dispari, in salita.
I migliori in campo il comisano Francesco Rosso autore di 32 punti e dall’altra parte, per la Vis Reggio Calabria Luka Gabisiani che ha messo a referto 53 punti. Il tabellino della gara lo abbiamo recuperato; quasi tutti a referto i ragazzi di Comiso (11 su 12), mentre per Reggio Calabria le segnature si sono concentrate su 6 giovani sui 10 iscritti a referto.
IL TABELLINO
Olympia Comiso – Vis Reggio Calabria 108-136
23-44; 60 – 75 (37-31); 78 -105 (19-30); 108 – 136 (29-31)
Olympia Comiso: Tummino 9, Spataro 11, Chiarandà 7, Rosano 2, Battaglia 2, Velaj 20, Presti 18, Rosso 32, Zapparrata, Nardone 3, Salvo 2, Gurrieri 2. All. Di Stefano
Vis Reggio Calabria: Alampi, El Abbar 22, Mgeladze 23, Gabisiani 53, Chirico, Crocè, Giorbelidze 7, Minucci 2, Amul, Pensabene 29. All.Pierotti
La statistica invece la prendiamo a prestito dalla pagina facebook di Mr.Hoop per i due migliori in campo
Francesco Rosso chiude con un 4/8 ai liberi, 11/19 da 2 e 2/5 da 3 con 25 rimbalzi, 9 assist, 4 recuperi e 55 di valutazione
Luka Gabisiani fa segnare un 3/3 ai liberi, 16/25 da 2 e 6/15 da 3 con 11 rimbalzi, 5 assist, 4 recuperi e un 51 complessivo di valutazione.
E le valutazioni raccontano l’eccezionalità della partita
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