Partita con punteggio Nba per gli Under 17 dell’Olympia Comiso e valutazioni da capogiro

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

E’la gara che ha come numero di omologazione il 274: si è giocata ieri tra Olympia Comiso e Vis Reggio Calabria. Stiamo parlando di basket, Under 17 Eccellenza ed probabilmente una partita che resterà negli annali e che viene richiamata anche dalla pagina Facebook di Mr.Hoop che si occupa prevalentemente di basket giovanile nazionale. E’finita 136 a 108; punteggio altissimo per la categoria, un punteggio da Nba per i ragazzi. Per i padroni di casa le frazioni dispari, in salita.

I migliori in campo il comisano Francesco Rosso autore di 32 punti e dall’altra parte, per la Vis Reggio Calabria Luka Gabisiani che ha messo a referto 53 punti. Il tabellino della gara lo abbiamo recuperato; quasi tutti a referto i ragazzi di Comiso (11 su 12), mentre per Reggio Calabria le segnature si sono concentrate su 6 giovani sui 10 iscritti a referto.

IL TABELLINO

Olympia Comiso – Vis Reggio Calabria 108-136

23-44; 60 – 75 (37-31); 78 -105 (19-30); 108 – 136 (29-31)

Olympia Comiso: Tummino 9, Spataro 11, Chiarandà 7, Rosano 2, Battaglia 2, Velaj 20, Presti 18, Rosso 32, Zapparrata, Nardone 3, Salvo 2, Gurrieri 2. All. Di Stefano

Vis Reggio Calabria: Alampi, El Abbar 22, Mgeladze 23, Gabisiani 53, Chirico, Crocè, Giorbelidze 7, Minucci 2, Amul, Pensabene 29. All.Pierotti

La statistica invece la prendiamo a prestito dalla pagina facebook di Mr.Hoop per i due migliori in campo

Francesco Rosso chiude con un 4/8 ai liberi, 11/19 da 2 e 2/5 da 3 con 25 rimbalzi, 9 assist, 4 recuperi e 55 di valutazione

Luka Gabisiani fa segnare un 3/3 ai liberi, 16/25 da 2 e 6/15 da 3 con 11 rimbalzi, 5 assist, 4 recuperi e un 51 complessivo di valutazione.

E le valutazioni raccontano l’eccezionalità della partita

© Riproduzione riservata