Giarratana, 395 nuove cittadinanze in due anni: il caso che sorprende la Sicilia

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Giarratana ha registrato 395 acquisizioni della cittadinanza italiana in due anni: 209 nel 2024 e 186 nel 2025. È un dato elevato per un comune che all’inizio del 2025 contava 3.017 residenti. Le 186 acquisizioni del 2025 equivalgono a 61,7 ogni mille abitanti. L’elaborazione di ragusaoggi.it sui prospetti Istat dei 391 comuni siciliani colloca Giarratana al secondo posto regionale per incidenza. La precede Alimena, in provincia di Palermo, con 130 acquisizioni su 1.875 residenti, pari a 69,3 ogni mille. Al terzo posto si trova Montalbano Elicona, nel Messinese, con 114 acquisizioni su 2.094 residenti, pari a 54,4 ogni mille.

Giarratana è il secondo comune meno popoloso della provincia di Ragusa, dopo Monterosso Almo, ma nel 2025 ha registrato il terzo numero assoluto di acquisizioni, dietro soltanto a Ragusa, con 352, e Vittoria, con 223. Il paese rappresentava lo 0,9 per cento della popolazione provinciale, ma concentrava il 12,8 per cento delle 1.454 acquisizioni registrate nell’intera provincia.

I movimenti anagrafici

Nel prospetto Istat sulla popolazione straniera, nel 2025 a Giarratana risultano 197 iscrizioni anagrafiche dall’estero di cittadini stranieri, 186 acquisizioni della cittadinanza italiana e cinque cancellazioni per l’estero di cittadini stranieri. Nel bilancio della popolazione complessiva risultano invece 147 cancellazioni anagrafiche per l’estero. Per differenza, 142 riguardano cittadini italiani.

Il calcolo non consente di affermare che siano le stesse persone che hanno acquisito la cittadinanza durante l’anno. I dati sono aggregati e non permettono di seguire i singoli percorsi.

Nel 2024 risultavano 237 iscrizioni dall’estero di cittadini stranieri, 209 acquisizioni della cittadinanza e 63 cancellazioni complessive per l’estero. Una sola riguardava un cittadino straniero. Per differenza, 62 cancellazioni riguardavano cittadini italiani.

La risposta del Comune

Contattato, il sindaco Bartolo Giaquinta riconduce l’elevato numero di richieste iure sanguinis, “in larga misura” alla storia migratoria di Giarratana. Lo iure sanguinis, cioè il riconoscimento della cittadinanza per discendenza, consente a chi è nato all’estero di essere riconosciuto italiano quando dimostra di discendere da un cittadino italiano e di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge. Non si tratta, tecnicamente, di una cittadinanza concessa al termine della pratica: il Comune o il consolato accerta uno status che, se ne ricorrono le condizioni, risale alla nascita. L’ufficio deve quindi ricostruire la linea genealogica e verificare gli atti di nascita, matrimonio e morte e le eventuali naturalizzazioni o rinunce. Dal 2025 la disciplina è stata fortemente limitata per chi è nato all’estero e possiede un’altra cittadinanza. Le precedenti regole restano applicabili, in particolare, alle domande e alle cause avviate entro il 27 marzo 2025, secondo le condizioni stabilite dalla nuova legge.

Il sindaco richiama inoltre il clima, il costo degli alloggi e degli immobili e la disponibilità della comunità locale ad accogliere chi arriva dall’estero.

Una nota degli uffici precisa che il Comune ha trattato riconoscimenti iure sanguinis richiesti direttamente dagli interessati, pratiche trasmesse da consolati, studi legali e notarili in seguito a procedimenti giudiziali e cittadinanze ottenute da cittadini extracomunitari dopo dieci anni di residenza in Italia.

Il Comune sostiene inoltre che nel totale possano rientrare figli minorenni dei richiedenti. Una singola pratica potrebbe quindi riguardare più persone, ma la relazione non indica quanti minori siano compresi nei dati del 2024 e del 2025. Dopo il 27 marzo 2025, secondo gli uffici, non sarebbero state presentate direttamente nuove richieste iure sanguinis. Sarebbero state definite soltanto pratiche trasmesse da consolati, studi legali e notarili, procedendo in ciascun caso all’iscrizione all’Aire.

Residenti e iscritti all’Aire

Questo passaggio non consente ancora di ricostruire le 186 acquisizioni pubblicate dall’Istat.

Il prospetto P3 dell’Istat riguarda il movimento della popolazione straniera residente in Italia e attribuisce i flussi al comune di dimora abituale. Le iscrizioni all’Aire riguardano invece cittadini italiani residenti all’estero e rientrano in un diverso bilancio demografico. È possibile che alcune persone siano state inizialmente registrate come residenti a Giarratana, abbiano ottenuto il riconoscimento della cittadinanza e siano state successivamente iscritte all’Aire. La nota comunale, però, non indica quante abbiano seguito questo percorso e quante siano state iscritte direttamente all’Aire dopo un procedimento consolare o giudiziale.

Due consistenze differenti

Il Comune indica una popolazione straniera di 174 persone nel 2024 e di 220 nel 2025, senza precisare la data o il criterio utilizzato. I prospetti Istat riportano 148 stranieri residenti al primo gennaio 2024 e 163 al 31 dicembre. Per il 2025 risultano 163 stranieri all’inizio dell’anno e 160 alla fine.

I valori comunali potrebbero riferirsi agli stranieri transitati nell’anagrafe durante l’anno o a un’estrazione effettuata in un momento diverso. Senza un riferimento temporale e una definizione, i 174 e i 220 indicati dal Comune non sono confrontabili con le consistenze Istat.

Il contributo da 450 euro

Il sindaco ha comunicato che, con la deliberazione di Giunta numero 28 del 10 aprile 2025, il Comune ha fissato in 450 euro il contributo amministrativo per le richieste di cittadinanza iure sanguinis. Secondo Giaquinta, dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina non sono state presentate direttamente altre istanze e il Comune non ha riscosso alcun contributo. Non è noto come siano suddivise le 209 acquisizioni del 2024 e le 186 del 2025 fra riconoscimenti iure sanguinis diretti, procedimenti giudiziali, pratiche consolari, cittadinanze per residenza, figli minorenni e altre fattispecie.

Il confronto nel ragusano

Comune Acquisizioni 2024 Acquisizioni 2025 Ogni mille abitanti nel 2025 Giarratana 209 186 61,7 Santa Croce Camerina 152 125 11,0 Acate 78 71 6,8 Ispica 73 89 5,4 Ragusa 319 352 4,8 Comiso 162 123 4,1 Scicli 177 101 3,8 Chiaramonte Gulfi 41 29 3,6 Vittoria 200 223 3,4 Monterosso Almo 11 8 2,9 Modica 120 112 2,1 Pozzallo 53 35 1,8 Provincia di Ragusa 1.595 1.454 4,5

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