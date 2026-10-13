A Modica scompare Orazio Di Raimondo a 67 anni

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La comunità di Modica si è stretta attorno alla famiglia Di Raimondo per la perdita del Signor Orazio Di Raimondo, venuto a mancare all’affetto dei propri cari all’età di 67 anni.

A darne il triste annuncio sono la moglie, i figli Mariateresa ed Emanuele, il genere Tonino, la nuora Shana, i nipoti Giorgio, Jacopo e Christian, il fratello Salvatore, la sorella Francesca, unitamente ai cognati, ai nipoti e a tutti i parenti.

I funerali si terranno domani, 14 ottobre, alle ore 15:30, nella Basilica Santuario Madonna delle Grazie, dove parenti e amici potranno partecipare per l’ultimo saluto e un momento di preghiera

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