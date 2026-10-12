Ragusa, è morta Daniela Accardi: aveva 76 anni

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È venuta a mancare a Ragusa Daniela Accardi, dipendente comunale in pensione, di 76 anni.

Ne danno il triste annuncio i figli Carmelo e Fabio, le nuore Luana ed Elena, i nipoti Alessia, Carola e Luca, il fratello Elio, la cognata Savina, i nipoti e tutti i parenti. Il corteo funebre in auto partirà martedì 13 ottobre 2026, alle ore 10.30, dall’abitazione di via Ugo La Malfa 1. I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di San Pio X. La famiglia ringrazia quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera e dispensa dalle visite. Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza.

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