Incarichi a tre specialisti in pensione: Sallemi per l'Ortopedia del Guzzardi di Vittoria, Tumino per la Pediatria e Milardi per Anestesia e Rianimazione, fino al 31 dicembre 2026.
Ragusa, è morta Daniela Accardi: aveva 76 anni
12 Ott 2026 10:04
È venuta a mancare a Ragusa Daniela Accardi, dipendente comunale in pensione, di 76 anni.
Ne danno il triste annuncio i figli Carmelo e Fabio, le nuore Luana ed Elena, i nipoti Alessia, Carola e Luca, il fratello Elio, la cognata Savina, i nipoti e tutti i parenti. Il corteo funebre in auto partirà martedì 13 ottobre 2026, alle ore 10.30, dall’abitazione di via Ugo La Malfa 1. I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di San Pio X. La famiglia ringrazia quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera e dispensa dalle visite. Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza.
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