Asp Ragusa, 45 nuovi medici: 18 vanno in Anestesia e Rianimazione

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Quarantacinque medici in più per gli ospedali e i servizi della provincia. L’Asp di Ragusa ha individuato i vincitori di tutti i 45 posti di dirigente medico messi a concorso in cinque discipline: il reparto che ne riceve di più è Anestesia e Rianimazione, con 18 nuovi ingressi. Lo ha comunicato oggi, mercoledì 25 novembre, l’Azienda sanitaria provinciale.

Dove andranno i 45 medici

Oltre ai 18 anestesisti, i posti banditi erano 10 in Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica, 6 in Psichiatria, 6 in Urologia e 5 in Medicina fisica e Riabilitazione. Le procedure fanno capo a tre avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale tra novembre 2025 e giugno 2026.

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Non tutti, però, arriveranno con la specializzazione in tasca. Dei 45 vincitori, 16 sono medici già specialisti e saranno assunti a tempo indeterminato. Gli altri 29 sono medici in formazione specialistica: avranno un contratto a tempo determinato fino al conseguimento del titolo, poi il rapporto diventerà a tempo indeterminato. Alla nomina seguirà la firma dei contratti individuali.

Otto medici passano a tempo pieno

La Direzione generale ha disposto anche il passaggio a tempo pieno e indeterminato di otto medici già in servizio, assunti a tempo determinato durante la specializzazione attraverso precedenti concorsi: quattro di Anestesia e Rianimazione, due di Geriatria, uno di Ortopedia e Traumatologia e uno di Malattie infettive e tropicali. Con i nuovi contratti il loro orario settimanale passerà da 32 a 38 ore.

«La capacità di un’Azienda sanitaria di dare continuità ai servizi dipende anche dalla possibilità di contare su organici adeguati», spiega il direttore generale dell’Asp, Giuseppe Drago. «Vogliamo portare nuove competenze nelle nostre strutture e dare una prospettiva stabile ai medici che hanno iniziato a lavorare con noi durante la specializzazione». Drago ha ringraziato il personale delle Risorse umane per la gestione delle procedure.

La partita, adesso, si sposta nei reparti, dove quei numeri dovranno tradursi in turni coperti.

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