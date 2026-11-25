Modica, sabato 28 novembre apre Domus Lab: profumi d’autore in Corso Umberto

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Sabato 28 novembre, alle 18, a Modica si apre una porta nuova nel centro storico. Si chiama Domus Lab ed è il concept store ideato da Luca Zacco e Sandra Pitino, in Corso Umberto I, di fronte a Piazza Monumento. Al centro del progetto ci sono le fragranze d’autore, ma l’idea è quella di un luogo in cui si possa entrare anche senza comprare nulla. La notizia arriva con un comunicato stampa inviato dall’ufficio comunicazione del negozio.

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Il contesto è quello di un centro storico che cerca nuove energie. Chi apre un’attività in un momento così, spiegano i promotori, sceglie di investire nel cuore della città e di guardarlo non solo come luogo di commercio, ma come spazio di relazione, scoperta e sperimentazione.

Il profumo come punto di partenza

Il progetto prende forma dalla sensibilità estetica di Luca Zacco, designer, e da una visione condivisa con Sandra Pitino: un ambiente in cui la selezione dei prodotti diventi espressione di gusto, curiosità e attenzione alla qualità. La ricerca olfattiva è il cuore di Domus Lab. Le fragranze artistiche e di nicchia sono il punto di partenza di un percorso che invita a scoprire il profumo come forma di espressione personale.

Nel comunicato si parla di note di incenso, legni, resine, fiori e spezie, ma anche di accordi meno attesi, come carta, inchiostro, terra bagnata e sentori marini. Ogni fragranza, ricordano i promotori, evolve sulla pelle e assume un carattere diverso per ciascuno.

«Con Domus Lab volevamo creare qualcosa che andasse oltre un luogo di vendita», racconta Zacco. «Ci piace l’idea che le persone possano entrare senza avere necessariamente qualcosa da acquistare, ma semplicemente per scoprire, lasciarsi incuriosire, confrontarsi. Il profumo è il nostro punto di partenza, perché ha una capacità straordinaria di evocare emozioni».

Un percorso attraverso i cinque sensi

L’ambiente ha un’estetica essenziale e quasi museale, pensata per concentrare l’attenzione sui dettagli. La vista incontra forme e oggetti valorizzati da un allestimento sobrio, l’udito è affidato alla conversazione, il tatto a texture, materiali e superfici. L’olfatto guida il visitatore tra le fragranze, mentre il gusto entra in gioco attraverso la sinestesia: le note gourmand di cacao, caffè e vaniglia evocano sapori e consistenze, gli accordi agrumati richiamano freschezza.

Alla fine di questo percorso, dicono i fondatori, resta qualcosa che va oltre l’oggetto o la fragranza: uno stato d’animo, quello che definiscono il sesto senso. Per informazioni si può chiamare il numero 350 933 6067.

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