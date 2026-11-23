Sicilia prima in Italia per l’ortofrutta: vale 3 miliardi e il pomodoro è il re

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Né limoni né arance: la coltura che vale di più nell’ortofrutta siciliana è il pomodoro, con oltre 549 milioni di euro. È uno dei dati dello studio del Centro Divulga che incorona la Sicilia prima regione italiana del settore: quasi 3 miliardi di euro di produzione, il 16% del valore dell’ortofrutta nazionale. Un primato che parla anche di provincia di Ragusa, dove le serre della fascia trasformata sono la terra del pomodoro.

Il pomodoro vale più di limoni e arance

Nella classifica del valore il pomodoro, con oltre 549 milioni, supera il limone (401 milioni) e l’arancia (397 milioni). Il pomodoro da mensa siciliano supera le 380 mila tonnellate, circa il 34% dell’offerta italiana: un pomodoro da tavola su tre venduto in Italia, insomma, arriva dall’Isola.

Un comparto che nel Ragusano conosce bene alti e bassi, tra i prezzi che crollano al mercato di Vittoria e la concorrenza dall’estero, e che ha pagato caro anche il maltempo, come con i terreni allagati tra Acate e Vittoria.

Agrumi, mandorle, uva e biologico: gli altri primati

La Sicilia produce oltre l’80% dei limoni italiani, il 60% delle arance e il 67,2% delle mandorle. Dall’Isola arriva anche il 40% dell’uva da tavola nazionale. È inoltre la prima regione per superficie coltivata con metodo biologico, con oltre 400 mila ettari. Tra le eccellenze citate dallo studio ci sono il Limone di Siracusa Igp, l’Arancia Rossa di Sicilia Igp e il Pomodoro di Pachino Igp.

Quarantamila imprese e la sfida del credito

I dati sono stati presentati alla Camera di commercio del Sud Est Sicilia, nella tappa siracusana del Forum delle Economie di UniCredit con Coldiretti Sicilia, come riporta l’Ansa. Secondo il presidente di Coldiretti Sicilia, Francesco Ferreri, le imprese siciliane che producono ortofrutta sono circa 40 mila: «L’agricoltura ha bisogno di credito e il credito ha bisogno di diversificare sempre più la propria azione».

Per Salvatore Malandrino, regional manager Sicilia di UniCredit, quella dell’ortofrutta «è una filiera che deve affrontare sfide importanti, strutturali ma anche nuove e dirompenti», con opportunità legate all’innovazione, alla digitalizzazione e alle produzioni certificate e tracciabili.

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