Scicli, Mangrovia coltiva verdure senza terra: acqua riusata e solo ciò che serve

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Niente zolle, niente solchi, niente aratro. A Scicli c’è chi fa crescere lattughe e verdure a foglia senza un grammo di terra e, soprattutto, ne produce soltanto quante ne servono. È la scommessa di Mangrovia, il progetto che il Sole 24 Ore ha raccontato il 19 novembre tra le esperienze di agricoltura innovativa del Sud.

Le verdure senza terra di Scicli crescono in idroponica, cioè con le radici immerse in acqua arricchita di nutrienti, a ciclo chiuso. L’azienda ha sperimentato anche l’acquaponica, il sistema che mette insieme l’allevamento di pesci e la coltivazione delle piante in un unico ambiente: gli scarti dei pesci diventano nutrimento per gli ortaggi e l’acqua torna pulita nelle vasche.

Ortaggi su misura per i ristoranti

Il principio che guida Mangrovia è semplice: coltivare su richiesta dei clienti, così da ottenere più resa con meno risorse e senza sprechi. «Producendo il necessario e nulla di più», ha spiegato Cannella al quotidiano economico.

I clienti arrivano soprattutto dalla ristorazione: ristoranti e resort, dalle trattorie di paese ai locali di lusso. Il 90 per cento è siciliano, con forniture in tutte le province, ma non mancano collaborazioni nel Nord Italia e una a Parigi. Tutto senza intermediari, direttamente dalla serra alla cucina.

Sensori su aria e acqua

A tenere sotto controllo le coltivazioni sono i sensori, che analizzano in tempo reale aria e acqua e raccolgono dati sul funzionamento dell’impianto. Contro i parassiti si usano prodotti ammessi in agricoltura biologica. Intelligenza artificiale e robot, per ora, restano fuori: l’idea è di introdurre l’AI nel processo produttivo in futuro, ammettendo che il progetto è ancora «un po’ all’inizio».

Già nel 2023, in un’intervista al Quotidiano di Sicilia, si parlava di circa quindici prodotti, tra lattuga, cicoria, indivia riccia, bieta arcobaleno e verdure autoctone difficili da trovare sui mercati, e di un allevamento di pesce persico accanto alle piante. In quel modello l’acqua viene riutilizzata di continuo invece di essere scaricata: secondo quell’articolo, il risparmio rispetto a un allevamento tradizionale arriva a circa il 90 per cento.

Un territorio che cerca nuove strade

La storia di Mangrovia si inserisce in una provincia dove l’agricoltura prova a rinnovarsi. A Scicli l’azienda agraria della scuola Cataudella è entrata tra le cento imprese agricole più attente alla sostenibilità in Italia, mentre tra Modica e Scicli gli agricoltori si sono riuniti per difendere i semi autoctoni. E a Ragusa Ibla si è già discusso di come intelligenza artificiale e nuove tecnologie possano cambiare il lavoro nei campi.

Nel caso di Mangrovia, però, il campo non c’è proprio. Ci sono vasche, sensori e un’idea: che anche in una terra di serre e ortaggi come quella iblea si possa coltivare di più consumando meno, e soltanto ciò che finirà davvero nel piatto.

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