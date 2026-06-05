Dall’AI agli smart glasses: a Ragusa Ibla nasce il futuro dell’agricoltura sostenibile

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Si è conclusa questa mattina, presso l’Aula Magna del Consorzio Universitario di Ragusa Ibla, la tre giorni del Sicily Camp, evento internazionale dedicato alla trasformazione digitale ed ecologica dell’orticoltura mediterranea.

L’iniziativa si inserisce nel progetto europeo PROTECHMED (Promoting innovative solutions for the Technological Transition of the Mediterranean horticultural sector) e ha riunito partner istituzionali, centri di ricerca, università, imprese e stakeholder provenienti da Italia, Grecia, Tunisia, Turchia, Libano e Malta.

Un laboratorio internazionale per l’agricoltura sostenibile

Il workshop finale, dal titolo “Co-design of technological solutions for sustainable horticulture in the Mediterranean region”, ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso di confronto su innovazione e sostenibilità nel comparto agricolo.

Ad aprire i lavori è stato il prof. Pierluigi Catalfo, presidente del Corso di Laurea MIES dell’Università di Ragusa, sottolineando il ruolo strategico della cooperazione internazionale nella costruzione di un’agricoltura più resiliente e tecnologicamente avanzata.

Dalle serre hi-tech alla rivoluzione digitale: nasce AGROVISION

I primi due giorni del Sicily Camp sono stati dedicati alle visite tecniche nelle aziende agricole del distretto ragusano, dove i partecipanti hanno potuto osservare da vicino modelli produttivi innovativi.

Tra le esperienze più rilevanti la serra aeroponica del progetto INTESA e le coltivazioni basate su sensori IoT e sistemi digitali avanzati. Grande attenzione ha suscitato il sistema AGROVISION, sviluppato da Svi.Med., che introduce l’utilizzo di smart glasses per l’assistenza tecnica in tempo reale.

Gli operatori in serra, tramite occhiali intelligenti collegati a una piattaforma digitale, possono monitorare parametri ambientali come temperatura, umidità e irrigazione, ricevendo supporto remoto da tecnici specializzati. Il sistema integra anche traduzione automatica e generazione di report digitali, favorendo la collaborazione internazionale.

Agricoltura 4.0 tra idroponica, agrivoltaico e biologico

Il tour tecnico ha toccato diverse realtà del territorio, dall’idroponica all’agricoltura biologica fino ai sistemi agrivoltaici, offrendo ai partner internazionali una panoramica completa delle innovazioni del distretto agritech della Sicilia sud-orientale.

Le visite hanno permesso di analizzare pratiche produttive avanzate e condividere know-how tra ricercatori e imprese, favorendo un confronto diretto sulle soluzioni più efficaci per l’agricoltura del futuro.

Workshop finale e co-progettazione europea

La giornata conclusiva ha visto lo svolgimento di sessioni B2B e gruppi di lavoro secondo la metodologia del Living Lab, con focus su irrigazione intelligente, piattaforme IoT, vertical farming, economia circolare e gestione avanzata dei nutrienti.

I partecipanti hanno elaborato raccomandazioni operative e progetti pilota per favorire l’adozione di tecnologie eco-innovative nei diversi contesti mediterranei.

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