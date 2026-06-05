Sfalci agricoli e sostenibilità: il centro “Riciclo Verde” accelera in contrada Perciata

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Proseguono le attività del centro “Riciclo Verde” in contrada Perciata, struttura dedicata alla gestione degli sfalci e dei residui vegetali provenienti dalle coltivazioni in serra del territorio. Il materiale trattato è esclusivamente di origine agricola e viene conferito secondo le procedure previste, nell’ambito di un sistema organizzato che non presenta criticità o emergenze ambientali.

Il progetto si inserisce in un percorso di gestione sostenibile degli scarti agricoli, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e valorizzare i residui vegetali attraverso processi di economia circolare.

Dall’avvio del centro, il sistema ha permesso di strutturare una rete operativa che coinvolge circa un centinaio di aziende agricole, per una superficie complessiva di oltre mille ettari. Un risultato significativo che ha portato alla gestione di circa 15.000 metri cubi di scarti vegetali, contribuendo alla creazione di un modello di riferimento per il comparto agricolo locale.

Attualmente, nell’area di contrada Perciata è presente lo stesso quantitativo di materiale vegetale accumulato, distribuito su una superficie di circa 12.000 metri quadrati. Il sito dispone inoltre di ulteriori spazi esterni, pari a circa 30.000 metri quadrati, privi di fabbricati e alberature, potenzialmente utilizzabili per attività di trattamento e gestione. A questi si aggiunge un’area attigua di circa 20.000 metri quadrati, separata da una strada vicinale, che necessita di interventi di ripristino per garantire piena operatività.

Per garantire la sicurezza e prevenire il rischio incendi, l’Ente ha avviato interventi di riduzione volumetrica del materiale presente, in attesa del completamento delle procedure per l’affidamento della gestione finale del sottoprodotto. Il materiale derivante dalle operazioni sarà destinato al riutilizzo come ammendante del suolo.

Sono stati inoltre realizzati interventi di trinciatura della fratta e la creazione di percorsi e viali tagliafuoco, ultimati il 30 maggio, con l’obiettivo di rafforzare le condizioni di sicurezza del sito.

Parallelamente, prosegue il monitoraggio costante dell’area e il controllo delle attività, supportato da competenze tecniche specialistiche. L’amministrazione è inoltre impegnata nella definizione di una procedura pubblica per l’individuazione di operatori economici qualificati, finalizzata alla gestione del servizio e allo sviluppo ulteriore del progetto.

In corso anche i tavoli tecnici con il comparto agricolo, mirati a migliorare le modalità di trattamento e valorizzazione degli scarti vegetali, con l’obiettivo di consolidare un sistema sempre più efficiente e sostenibile.

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