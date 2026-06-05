Guasti alla rete idrica in diverse zone della città: Comiso in tilt per 16 ore, oggi la situazione torna alla normalità

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I guasti sono stati riparati e presto la situazione potrebbe tornare alla normalità. Comiso ha vissuto ieri un giorno difficile per i guasti alla rete idrica che si sono verificati nella zona di via Biscari e viale Europa e dall’altra parte della città, in via Piave, in direzione di santa Croce Camerina e delle località balneari.

Sono stati sostituiti una saracinesca e altri pezzi guasti. I lavori sono stati conclusi stamattina. Subito dopo, è stata riattivata la rete idrica cittadina, chiusa da ieri pomeriggio. Sono stati riattivati i dieci pozzi di approvvigionamento. La rete idrica non ha ancora raggiunto i livelli di pressione necessaria, ma già in serata i disagi dovrebbero attenuarsi e l’acqua tornare nelle case dei cittadini.

Sono state 16 ore difficili per Comiso. In molte case i rubinetti erano all’asciutto. L’assessore Giovanni Aseenza ha sottolineato la professionalità “delle squadre tecniche di Iblea Acque che, da ore, stanno operando senza interruzione per affrontare le criticità che hanno interessato la rete idrica del nostro territorio. Dietro ogni intervento ci sono professionalità, competenza e un grande senso di responsabilità verso la comunità”.

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