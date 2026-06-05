A Scicli discarica davanti alla scuola: il Cataudella ostaggio di degrado e inciviltà

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Lasciare per giorni materiali ingombranti buttati alla rinfusa e senza rispetto per l’ambiente circostante è un vero “affronto” ai luoghi ed alle istituzioni. I cittadini che sporcano liberandosi di ogni genere di rifiuti e gli organi preposti che lasciano quegli ammassi per giorni: non ci sono parole di giustificazione e di conforto. L’Istituto di Istruzione Superiore “Quintino Cataudella”, fiore all’occhiello del patrimonio scolastico sciclitano, incappa, puntualmente ogni anno, in questo disagio fra ritardi ed incuranza. Nelle settimane scorse, nello stesso posto al villaggio Jungi, stava in bella mostra un’auto mal ridotta. Dopo l’esposto del dirigente scolastico del “Quintino Cataudella” l’automezzo è stato rimosso. Le proteste e gli appelli della scuola non si contano. Una scuola di grande pregio, quale è l’Istituto di Istruzione superiore con ben sette indirizzi di studi e quasi duemila studenti, è il fulcro per una vita civile al passo con i tempi. Ma per questa scuola dai buoni propositi ambientali non c’è pace: anche l’area giardinata sita nel retro dell’Istituto Comprensivo Don Milani poco distante in linea d’area, e che proprio il “Cataudella” lo scorso anno aveva rimesso a nuovo, è mal ridotta, quasi distrutta. Troppa indifferenza, controlli zero e pulizia all’anno zero. Sarà sempre così?

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