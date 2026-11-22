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Case scelte dagli stranieri, Ragusa tra le cinque città siciliane più cercate
22 Nov 2026 08:45
RAGUSA — Ragusa è tra le cinque città siciliane più cercate dagli stranieri che vogliono acquistare casa nell’Isola. Nei primi dieci mesi del 2026 e porta il capoluogo ibleo accanto ad alcune delle località siciliane con maggiore richiamo internazionale.
La graduatoria dei comuni vede al primo posto Caltagirone, che raccoglie il 9,76% delle richieste regionali, seguita da Noto con il 6,94% e Siracusa con il 3,93%. Seguono Piazza Armerina e, al quinto posto, Ragusa. Una rilevazione ripresa oggi attribuisce al capoluogo ibleo il 3,02% delle richieste siciliane.
Il dato è interessante perché conferma l’attenzione internazionale verso il Sud Est siciliano, ma fotografa un mercato molto diverso da quello esclusivamente legato alle proprietà di lusso.
Il valore medio degli immobili cercati in Sicilia è di 206.059 euro, ma quasi due richieste su tre, il 62,96%, riguardano case con un prezzo inferiore ai 100 mila euro. Un altro 18,17% si concentra nella fascia tra 100 mila e 250 mila euro. In sostanza, oltre otto richieste su dieci riguardano immobili sotto i 250 mila euro.
A cercare casa in Sicilia sono soprattutto gli statunitensi, da cui arriva il 21,20% delle richieste, seguiti dai britannici con il 16,74%. Seguono, tra gli altri, tedeschi, maltesi, francesi, svedesi e olandesi. La crescita percentuale più forte rispetto al 2025 arriva dalla Polonia.
Gli stranieri sembrano inoltre preferire abitazioni che garantiscano maggiore autonomia: le case indipendenti rappresentano il 26,53% delle richieste e le ville il 25,61%, mentre gli appartamenti si fermano al 14,47%. Quasi sei richieste su dieci riguardano immobili già abitabili o ristrutturati e il 63,78% case situate entro trenta chilometri dal mare.
Per il Ragusano il tema si incrocia con un mercato immobiliare che negli ultimi mesi ha mostrato dinamiche molto differenti da zona a zona. RagusaOggi ha recentemente raccontato, ad esempio, la forte crescita delle quotazioni a Marina di Ragusa, mentre nei centri storici e negli altri comuni della provincia prezzi, disponibilità e domanda seguono andamenti anche molto diversi.
C’è poi un’altra particolarità del territorio: secondo i dati del censimento Istat già analizzati da RagusaOggi, nel 2021 in provincia risultavano 79.687 abitazioni non occupate da residenti abituali, il 38,2% del patrimonio abitativo complessivo. Un dato che comprende seconde case, immobili utilizzati saltuariamente e abitazioni effettivamente vuote e che quindi non coincide con l’offerta disponibile sul mercato.
L’ingresso di Ragusa nella top five delle ricerche effettuate dagli acquirenti stranieri aggiunge così un altro elemento a un mercato nel quale convivono seconde case, immobili nei centri storici, abitazioni sulla costa, proprietà rurali e fasce di mercato molto differenti.
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