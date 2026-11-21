Ragusa, scippo sul ponte di via Roma: donna derubata da due uomini in monopattino

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RAGUSA – Una donna appena uscita dal negozio dove lavora sarebbe stata scippata da due uomini a bordo di un monopattino sul ponte di via Roma, nel centro di Ragusa. L’episodio sarebbe avvenuto sabato scorso, nelle ore serali.

A rendere noto quanto accaduto è il consigliere comunale Gaetano Mauro dell’Mpa, che in un video pubblicato sui social racconta l’episodio dal luogo in cui si sarebbe verificato.

«Lo scorso sabato sera, proprio qui sul ponte di via Roma, una donna appena uscita dal negozio dove lavora è stata scippata da due uomini su un monopattino», afferma Mauro.

Al momento non sono stati resi noti altri particolari: non si conoscono l’entità di quanto sottratto, le eventuali conseguenze riportate dalla donna né se siano già stati individuati i responsabili. Non risultano inoltre comunicazioni ufficiali delle forze dell’ordine sull’episodio.

La sicurezza nel centro storico di Ragusa Superiore

Lo scippo riporta l’attenzione sulla sicurezza nel centro storico di Ragusa Superiore, soprattutto nelle ore comprese tra il tardo pomeriggio e la sera, quando negozi e attività sono ancora aperti e le strade sono frequentate da commercianti, residenti e clienti.

Il tema della vivibilità e della sicurezza del centro storico è emerso più volte negli ultimi mesi. RagusaOggi aveva raccontato l’esposto sottoscritto da oltre quaranta residenti, nel quale venivano segnalati problemi legati a degrado, rifiuti e schiamazzi.

Proprio via Roma è inoltre al centro del tentativo di rilanciare Ragusa Superiore e riportare persone e attività commerciali nel cuore della città. Nei mesi scorsi il Comune ha deciso anche la riapertura sperimentale al traffico di via Roma, nell’ambito di una più ampia revisione della mobilità dell’area.

La proposta: vigilanza privata dalle 17 alle 21

Ed è partendo dall’episodio di sabato che Mauro torna adesso su una proposta avanzata durante la precedente discussione sul bilancio comunale: istituire un servizio di vigilanza privata nel centro storico nella fascia compresa tra le 17 e le 21.

«Avevamo proposto una vigilanza privata nell’orario più critico, quando le strade diventano buie ma cittadini, famiglie e commercianti sono ancora in giro – sostiene il consigliere –. L’amministrazione ci ha ascoltato a metà, disponendo la vigilanza soltanto dopo mezzanotte, quando in strada non c’è più nessuno».

Mauro annuncia che la richiesta sarà ripresentata con il prossimo bilancio.

«I fatti di sabato scorso dimostrano che questo è stato uno sbaglio. La vigilanza va disposta prima di tutto quando il centro è vivo e non quando è completamente vuoto». foto generata da AI

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