Modica, il vescovo Rumeo tra un caffè e le telecamere di Canale 5 per “I viaggi del cuore”

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Le telecamere di Canale 5 sono tornate a Modica e questa volta davanti all’obiettivo c’era il vescovo. Ieri monsignor Salvatore Rumeo, vescovo di Noto, è stato infatti tra gli ospiti di don Davide Banzato, che lo ha intervistato all’interno del Duomo di San Pietro per «I viaggi del cuore», il programma che andrà in onda nella prossima programmazione della rete Mediaset. Per l’alto prelato netino, è stata l’occasione per raccontare la città e il suo territorio: le chiese ed il barocco, la storia e la fede di una comunità che attorno a quei luoghi si ritrova da secoli. Per S.E. Rumeo è stata anche l’occasione per trascorrere qualche ora in città per la quale non ha mancato ancora una volta di spendere parole di apprezzamento e di grande ammirazione dimostrando il grande affetto che nutre verso di essa e la sua comunità.

Una puntata per tutta la provincia

L’intervista fa parte di un progetto più ampio, voluto dalla presidente del Libero Consorzio comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari: un’intera puntata de «I viaggi del cuore» dedicata alla provincia iblea e alle bellezze di tutto il suo territorio. Una vetrina nazionale di grande valore per la promozione turistica, considerato il pubblico che segue la trasmissione.

Non è la prima volta che il programma si accorge di questo angolo di Sicilia. Nel 2025 la nuova serie si era aperta proprio con le puntate dedicate alla Terra Barocca, con Modica, Ragusa, Scicli, Santa Croce Camerina e le Cave d’Ispica raccontate ai telespettatori di Canale 5.

Che cos’è «I viaggi del cuore»

Condotto da don Davide Banzato, sacerdote e volto noto della televisione, «I viaggi del cuore» è un programma di viaggio che porta il pubblico nei luoghi della fede e della spiritualità, in Italia e nel mondo. Ogni puntata intreccia paesaggi, arte e tradizioni con le storie delle persone che quei luoghi li vivono, attraverso interviste e testimonianze. Il programma è ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore per Me Production e va in onda su Canale 5, visibile anche all’estero su Mediaset Italia.

Il saluto della sindaca e il caffè di Carmelo

Durante la visita il vescovo ha ricevuto anche il saluto istituzionale della sindaca di Modica, Maria Monisteri. Poi, spente le telecamere, il finale più modicano possibile. Ai piedi della scalinata di San Pietro, testimone di tanti eventi e di tanti appuntamenti della città, Carmelo di Martrin Cafè in C.so Umberto, gli ha offerto un caffè caldo. Il vescovo non si è fatto pregare e così, tra una chiacchiera e un sorso, si è chiuso il suo pomeriggio in città. Un momento che noi, simpaticamente, abbiamo immortalato.

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